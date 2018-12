Continua uciderea porcilor pe masura ce noi focare de pesta porcina sunt depistate

Ziare.

"Un focar de pesta porcina africana a fost confirmat, vineri, la Gugesti, intr-o exploatatie non-profesionala cu noua animale. La ora 19,00 am convocat o sedinta a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) si a fost aprobat planul de masuri specifice. Deja autoritatile locale si sanitar-veterinare au luat primele masuri de protectie a zonei si de incinerare a animalelor din gospodaria respectiva. Asteptam confirmarea oficiala de la laboratorul din Bucuresti", a declarat prefectul Sorin Hornea.Potrivit prefectului, proprietarul micro-fermei a sesizat autoritatile veterinare despre faptul ca porcii prezentau simptome de boala, iar in urma analizelor care au fost prelevate in cursul diminetii si analizate la Focsani, a fost confirmat virusul pestei porcine.Zona respectiva va fi izolata si vor fi aplicate filtre si blocari pentru tot ce inseamna miscari de carne din zona respectiva"Din fericire, micro-ferma se afla intr-o zona mai izolata, intre Oreavu si Gugesti, ceea ce va facilita instalarea filtrelor si izolarea zonei", a precizat Sorin Hornea.Acesta este al doilea focar de pesta porcina africana aparut in Vrancea, dupa ce in luna octombrie virusul a fost confirmat intr-o gospodarie din satul Lespezi, comuna Homocea.