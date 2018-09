Daea a gasit vinovatul pentru criza pestei porcine: Stiinta! Medicul veterinar este Dumnezeul bolii

Ziare.

com

Totodata, intrebat de ce nu a cerut demisia directorului ANSVSA care a amanat controlul anual facut de veterinar in ferme si gospodarii, Daea a raspuns "este timp si de rafuiala, si de analiza greutatilor", aratand ca reproseaza stiintei, in primul rand, ca nu a gasit solutia pentru a preveni raspandirea acestui virus.Petre Daea a afirmat, miercuri seara, la Realitatea TV, ca medicii veterinari sunt cei care stabilesc daca este sau nu nevoie de eliminarea porcilor din zonele afectate de pesta porcina africana."Eu sustin masura pe care o stabilesc medicul veterinar, pentru ca el este stapanul bolii, el trebuie sa fie stapanul conditiilor de eradicare a bolilor respective, pentru ca este indrituit de lege si este autorizat de profesia pe care o are ca medic veterinar. (...) Medicul veterinar este Dumnezeul bolii. El trebuie ascultat, sustinut", a spus Daea.El a precizat ca vor fi acordate despagubiri pentru toti proprietarii de porci din zonele afectate de pesta prcina africana, indiferent daca animalele sunt sau nu crotaliate."Toti porcii din industrie, din complexe, sunt crotaliati si identificati, cetateanul de animale are obligatia sa anunte medicul veterinar. (...) Toti oamenii (vor primi despagubiri pentru porcii ucisi -n.r.) pentru ca ii crotaliem. Pentru ca este o situatie deosebita, nu trebuie sa introducem panica intre oameni", a declarat Daea.Ministrul Daea a precizat ca porcii care urmeaza sa fie omorati in zonele de focar vor fi mai intai crotaliati si apoi ucisi."Daca tot vrem solutii rapide si de criza, iata ca aceasta este o masura pentru a stopa miscarea efectivelor de animale", a adaugat el.Intrebat daca oamenii vor mai avea voie sa creasca porci in gospodarii, Petre Daea a raspuns: "Categoric, da!".Totodata, intrebat de ce nu a cerut demisia directorului ANSVSA care a amanat controlul anual facut de veterinar in ferme si gospodarii, Daea a raspuns: "Aici nu-i vorba de a cere demisii. Este vorba de a analiza situatia la fata locului si a vedea despre ce ese vorba, iar in situatia aceasta grea pe care o are tara trebuie sa ne adunam aicea (sic!), nu sa punem pistoalele pe oameni si sa spunem ca n-au facut nimic! E timp si de rafuiala, este timp si de analiza greutatilor".Daea a mai spus ca reproseaza stiintei, in primul rand, ca nu a gasit solutia pentru a opri acest virus: "O lume intreaga nu este in stare sa puna stavila acestui virus. Reprosez stiintei in primul rand ca nu a gasit pana la aceasta data, in conditiile in care aceasta molima este de 41 de ani in Sardinia, nu a gasit solutia pentru a preveni aceasta molima".Peste porcina africana a fost confirmata in douasprezece judete, fiind depistate peste 800 de focare.