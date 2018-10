"Daea acuza ca un nestiutor sau nesabuit a creat un nou focar de pesta porcina in Teleorman"

Ziare.

"Imi pun mereu intrebari. Cum poate sa ajunga doua cadavre de porci domestici in padure si tocmai la marginea Teleormanului, la 500 de metri in apropiere de judetul Olt. Iata ca poate un nesabuit, un om care nu a inteles a putut sa faca acest rau mare, pentru ca a creat un focar.Prin mana omului am creat un focar si iata posibilitatea de contaminare a unei zone si crearea unor serii intregi de probleme, pe de o parte, forta umana, iar, pe de alta parte, costuri pentru actiunile care trebuiesc sustinute", a sustinut Daea intr-o emisiune de luni seara, la TVR 1.Oficialul de la Agricultura a precizat ca cei doi comisari europeni Phil Hogan si Vytenis Andriukaitis sunt mai "romani decat romanii", prin incercarea lor de a ajuta autoritatile sa combata pesta porcina africana."Am gasit sprijin la Comisia Europeana. Comisarii europeni au fost mai romani decat romanii. Iata ca au alocat aceste 43 de milioane euro, care au fost dati pentru a se putea interveni rapid in zonele pentru eradicarea bolii. Acesti doi comisari au cuplat imediat la situatia deosebita pe care o are nu numai Romania, ci si alte state ale Uniunii Europene", a subliniat Daea.In incercarea de a impiedica raspandirea virusului pestei porcine africane (PPA), Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (ANSVSA) a apelat la stimularea gasirii de cadavre de suine, a declarat in urma cu cateva zile ministrul Agriculturii.Autoritatile ofera 225 de lei celor care identifica resturi de porci mistreti in paduri si 65 de lei pentru resturile identificate de la porci din gospodarii.