Dancila i-a cerut comisarului european al Agriculturii ajutor financiar pentru pesta. CE se mai gandeste

CE va evalua in zilele urmatoare cererea Romaniei

ANSVSA incepe azi a doua transa a platilor pentru despagubirea fermierilor

"Am prezentat dlui comisar situatia creata de evolutia exploziva a pestei porcine africane, cu efecte atat in plan economico-financiar dar si social.In acest context, am solicitat dlui comisar european acordarea intregului sprijin tehnic si financiar din partea CE pentru reducerea impactului nefast pe care pesta porcina africana l-a avut asupra agriculturii romanesti.Asistenta europeana este foarte importanta pentru Romania, data fiind ponderea agriculturii in economia romaneasca. Este suficient sa amintesc ca datele statistice arata ca agricultura a contribuit de o maniera consistenta la cresterea economica a Romaniei", a precizat premierul Viorica Dancila, dupa o intrevedere la Palatul Victoria cu comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Phil Hogan.In replica, Phil Hogan a declarat ca CE va evalua solicitarea Romaniei de acordare a unui ajutor financiar in cazul pestei porcine dupa ce Bucurestiul va trimite mai multe informatii."Cele 800 de focare de pesta porcina africana depistate arata ca sistemul de detectie din Romania functioneaza bine. Pentru a putea eradica pesta porcina in timpul util si a mentine situatia sub control, am discutat ce alte masuri financiare, sanitar-veterinare si similare pot fi luate.Avand in vedere ca peste 75% din ceea ce inseamna porci la nivel de gospodarie singulara se afla in Romania, implementarea masurilor nu este un proces usor. Ne gandim si la masuri financiare pentru a ajuta fermierii sa treaca peste aceste momente", a declarat Phil Hogan.Comisarul european a adaugat ca CE va evalua in zilele urmatoare cererea Romaniei de acordare a unui ajutor financiar."Guvernul a notificat recent Comisia Europeana cu privire la acordarea de sprijin pentru fermieri si dupa ce vom primi mai multe informatii in zilele urmatoare, vom putea sa evaluam aplicatia Romaniei si speram ca vom putea sa oferim ajutor.Deja am alocat doua milioane de euro pentru partea de ajutor sanitar veterinar si acum ne uitam la programul de dezvoltare rurala, ca sa vedem cum putem ajuta fermierii", a precizat Phil Hogan.ANSVSA va incepe, joi, a doua transa a platilor pentru despagubirea fermierilor afectati de pesta porcina africana, urmand sa fie finalizate 3.129 de dosare in valoare de 47,6 milioane de lei, anunta autoritatea intr-un comunicat transmis miercuri."In ceea ce priveste situatia despagubirilor proprietarilor afectati, pana la aceasta data au fost finalizate dosare de evaluare aferente despagubirilor pentru un numar de 3.129 de exploatatii, in valoare totala de 47.600.390 de lei. Dintre acestea, 167 - in valoare de 507.890 de lei - au fost platite", anunta ANSVSA.Potrivit ANSVSA, pentru asigurarea sumelor necesare despagubirii fermierilor, autoritatea a solicitat suplimentarea bugetului in rectificarea bugetara, cu suma de 212,2 milioane lei.