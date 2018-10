Ferma familiei Dragnea de la Salcia e amenintata de pesta si de executori judecatoresti

Pesta ar putea face ravagii si in Teleorman

Pe 17 octombrie, un executor judecatoresc s-a prezentat la ferma Salcia pentru a recupera o datorie de sute de mii de euro pe care societatea ar avea-o catre un furnizor olandez, informeaza ProTV Mai exact, sustin jurnalistii, olandezii au inceput sa livreze, inca de anul trecut, porci vii catre ferma din Teleorman. Strainii ar fi urmat sa isi recupereze banii pe aceasta marfa etapizat, pe masura ce Salcia crestea si trimitea porcii la sacrficat.De cateva saptamani, insa, se pare ca ferma din Teleroman nu a mai facut plati catre societatea olandeza. Potrivit ProTV, datoria pe care Salcia o are catre olandezi se ridica la aproape jumatate de milion de euro.Executorul judecatoresc a plecat, pe 17 octombrie, cu mana goala de la Salcia, din cauza ca n-a gasit, in tarcuri, porcii olandezilor. Cu toate acestea, avocatii companiei din Olanda se gandesc sa faca plangere penala impotriva celui care se ocupa de ferma. Adica impotriva lui Liviu Dragne, varul liderului PSD Liviu Dragnea.Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta, inca de pe 16 octombrie, ca epidemia de pesta porcina africana (PPA) a ajuns si in Teleorman Boala a fost identificata la un cadavru de porc gasit in extravilanul unei comune, la circa 30 de kilometri de Salcia. Daca focarul ar fi fost la 10 kilometri de ferma, autoritatile ar fi avut o justificare sa ucida porcii din gospodariile teleormanenilor, ca sa protejeze unica exploatatie comerciala din judet.In situatia de fata, insa, oamenii isi pot pastra animalele, potrivit directorului DSVSA Teleorman, Iulian Ianculescu."Nu se pune problema de sacrificari preventive in zona. In satele apropiate focarului nu sunt mai mult de 110 porci, toti in gospodariile populatiei. La nivelul judetului avem in jur de 80.000 de porci. In Teleorman avem o singura ferma comerciala, aflata la circa 30 de kilometri de focar, care mai are in prezent doar 400 de porci", a declarat Iulian Ianculescu, pentru Mediafax Daca pesta se va extinde, insa, s-ar putea ajunge si la ucideri preventive, asa cum s-a intamplat in cele mai multe dintre celelalte 13 judete in care boala a facut ravagii, in ultimele 3 luni.