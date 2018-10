Guvernul Dancila, prin Ministerul de Finante, a votat taierea fondurilor pentru pesta porcina in bugetul UE 2019

Guvernul in ansamblu voteaza pentru reducerea de fonduri in domenii in care fermierii au nevoie de fonduri

De ce este bine sa existe acesti bani in bugetul UE

Aproape 1.000 de focare de pesta porcina africana in Romania

Raspunsul de refuz venit de la Executiv a fost dat de Ministerul de Finante, dupa ce s-a consultat cu Ministerul Agriculturii."In consiliu a fost procedura scrisa de vot, ca atare, raspunsul a fost dat din partea Guvernului Romaniei pe un mandat venit de la Ministerul de Finante. Modul in care lucrurile functioneaza pe chestiunile legate de bugetul UE este urmatorul: Ministerul de Finante da mandatul, dar evident ca urmare a unei consultari anterioare cu ministerele de resort.Deci fie Ministerul Agriculturii nu a semnalat Ministerului de Finante ca este important ca sumele sa fie crescute acolo, fie Ministerul Agriculturii a semnalat, dar Ministerul de Finante nu a tinut cont. Concluzia politica esentiala este ca pe o chestiune legata de fonduri europene de o importanta vitala pentru Romania,", a declarat Siegfried Muresan pentruEl a precizat ca votul dat de Guvernul Romaniei a venit la o saptamana dupa ce solicitase in Parlamentul European cresterea cu 110 milioane de euro a alocarilor pentru pesta porcina in bugetul UE de anul viitor."Procedura bugetara este urmatoarea. Comisia Europeana prezinta un proiect de buget in luna mai, dupa care PE are o pozitie, Consiliul UE, adica statele membre in ansamblu au o pozitie, dupa care incepe negocierea intre PE si Consiliu pentru a ajunge la pozitia finala.In cadrul pozitiei Parlamentului, eu am solicitat sa alocam 110 milioane de euro fonduri europene pentru combaterea pestei porcine in 2019 pe doua linii bugetare. 100 milioane euro pentru Fondul European de Garantare Agricola si 10 milioane de euro pentru masuri urgente in cazul plantelor si animalelor afectate de boli.Pe linia legata de Fondul de Garantare Agricola pentru combaterea pestei porcine, Consiliul a votat zero euro, inclusiv Romania, iar pe linia pentru situatii de urgenta pentru plante si animale afectate de boli CE propusese in proiectul de buget 50 de milioane de euro, iar toate statele membre din Consiliu in ansamblu au decis o reducere de 8,5 milioane de euro", a subliniat Siegfried Muresan.Europarlamentarul a precizat ca este increzator si spera ca, desi Guvernul s-a opus alocarii de fonduri pentru pesta porcina in bugetul UE pe 2019, va reusi sa se impuna si sa aduca acesti bani."Tot ce spun eu este pentru bugetul UE pe anul 2019. Eu stiind ca efectele pestei porcine nu vor fi depasite pana la 1 ianuarie 2019, vreau sa avem fonduri in anul 2019. Si am cerut 10 milioane pentru masurile de urgenta si 100 de milioane pentru fondul de garantare agricola pentru ca la momentul la care Romania va cere fonduri europene sa fie deja prealocate 100 de milioane pentru ca banii sa ajunga foarte rapid la fermierii din Romania.Pe pozitia Consiliului sunt zero euro pusi de o parte pentru ajutorarea fermierilor. Urmeaza consilierea intre PE si Consiliu si evident PE va veni, potrivit solicitarii mele, cu o pozitie care sa prevada fonduri europene pe acea linie bugetara. Sunt increzator ca ne vom impune in negocierile cu Consiliul, in ciuda pozitiei Guvernului. Eu sunt increzator ca ma voi impune in acea consiliere din partea PE si vom pune bani in casa", a afirmat Siegfried Muresan.Europarlamentarul Siegfried Muresan a explicat si de ce sunt necesari acesti bani."De ce este important sa avem bani pusi de o parte de acum? Pentru ca la momentul in care Romania depune o aplicatie, banii sa curga imediat. Daca mergem pe pozitia Consiliului si nu punem bani de o parte cum propun eu, realitatea este urmatoarea. La momentul la care aplicatia va fi facuta,. Aceasta este realitatea", a mai spus Siegfried Muresan pentru Ziare.com.Europarlamentarul a precizat ca s-ar putea apela la rectificarea bugetara a UE, dar in acest caz exista riscul ca banii sa ajunga la fermierii romani cu o intarziere de pana la un an."Ce se va putea face? Comisia Europeana sa propuna o rectificare la bugetul UE. Numai ca riscul este ca adoptarea acestei rectificari sa dureze foarte mult si. De ce o rectificare dureaza foarte mult? In primul rand fiindca procedura de rectificare implica CE, PE, Consiliul UE, deci intotdeauna o rectificare bugetara dureaza 3-4 luni de la momentul la care este propusa pana la momentul la care este adoptata.In al doilea rand, anul viitor avem alegeri europarlamentare. Practic, PE nu se va afla in sesiune intre jumatatea lunii aprilie si 1 iulie. Deci PE nu va putea adopta nimic in acea perioada. Deci chiar daca CE va face o propunere de rectificare bugetara, intre aprilie si iulie PE nu lucreaza, iar in iulie abia se va constitui PE si va deveni functional. Deci daca Romania va cere bani, oricand se va face rectificare bugetara, aceasta nu va fi aprobata decat cel devreme in toamna anului viitor", a detaliat Siegfried Muresan.Totodata, europarlamentarul atrage atentia ca, potrivit declaratiilor mai multor fermieri cu care a discutat, pesta porcina se va extinde si nu vom scapa de ea anul viitor."Eu credeam ca ministrul Daea este mai aproape de fermieri decat sunt eu.".Saptamana trecuta, Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat ca in prezent exista 980 de focare de pesta porcina africana , in 240 de localitati din 13 judete. In total, au fost eliminati 343.662 de porci afectati de boala.Cele mai lovite sunt judetele Tulcea si Ialomita.Prezentei virusului pestei porcine africane in Romania a fost semnalata pentru prima data in 31 iulie 2017, in judetul Satu Mare.