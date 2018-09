Guvernul le da bani muncitorilor concediati de la fermele inchise de pesta porcina

Dancila i-a cerut comisarului european al Agriculturii ajutor financiar pentru pesta

Ziare.

com

"Asa cum am decis in urma cu doua saptamani, adoptam azi o ordonanta de urgenta prin care stabilim noi masuri de sprijin pentru cei care au avut de suferit din cauza virusului de pesta porcina. Venim astfel in sprijinul persoanelor care isi pierd locurile de munca detinute in societati comerciale care desfasoara activitati in sectorul cresterii porcilor.Vom oferi o compensatie financiara, neimpozabila, in valoare de 500 de lei, timp de 6 luni, in completarea indemnizatiei pentru somaj, pentru fiecare persoana care si-a pierdut locul de munca in fermele afectate de pesta porcina", a declarat Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.Premierul a mai spus ca prin rectificarea bugetara Guvernul a asigurat resurse financiare pentru plata despagubirilor."Este nevoie de acest ajutor complementar celorlalte masuri de sustinere financiara pentru acest sector, precum si celor pentru combaterea raspandirii virusului. Prin rectificarea bugetara, am asigurat deja numeroase resurse financiare pentru plata despagubirilor, dar si pentru achizitia de materiale destinate controlului si combaterii raspandirii virusului", a subliniat Dancila.Premierul Viorica Dancila a spus, joi, la Palatul Victoria, intr-o declaratie de presa comuna cu comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, ca a cerut acordarea intregului sprijin tehnic si financiar din partea Comisiei Europene (CE) pentru reducerea impactului pestei porcine "Am prezentat dlui comisar situatia creata de evolutia exploziva a pestei porcine africane, cu efecte atat in plan economico-financiar dar si social.In acest context, am solicitat dlui comisar european acordarea intregului sprijin tehnic si financiar din partea CE pentru reducerea impactului nefast pe care pesta porcina africana l-a avut asupra agriculturii romanesti.Asistenta europeana este foarte importanta pentru Romania, data fiind ponderea agriculturii in economia romaneasca. Este suficient sa amintesc ca datele statistice arata ca agricultura a contribuit de o maniera consistenta la cresterea economica a Romaniei", a precizat premierul Viorica Dancila, dupa o intrevedere la Palatul Victoria cu comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Phil Hogan.In replica, Phil Hogan a declarat ca CE va evalua solicitarea Romaniei de acordare a unui ajutor financiar in cazul pestei porcine dupa ce Bucurestiul va trimite mai multe informatii.I.O.