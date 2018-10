Incepe masacrarea animalelor din Delta Dunarii, desi masura va stimula raspandirea pestei porcine, in loc sa o opreasca

Ziare.

com

"Azi semnam contractul, iar decizia va fi comunicata Ministerului Administratiei si Internelor. Probabil ca saptamana viitoare vom incepe. Nu stiu cati mistreti vom gasi. Toate informatiile noastre din teren spun ca la ora asta avem o populatie foarte rarefiata de mistreti. Sunt foarte putine urme proaspete", a declarat Musetescu, citat de Agerpres Seful Serviciului Juridic al Rezervatiei Biosera Deltei Dunarii, Radu Voicu, declarase, insa, altceva pentru, la inceputul lunii august. Mai exact, spunea Voicu, se cam stia inca de pe atunci cati mistreti si cati sacali sunt in Delta "La acest moment, pe teritoriul de 580.000 de hectare al Deltei Dunarii, vorbim depre circa 1.300 de mistreti si circa 2.400 de sacali, dupa studiile noastre", a declarat atunci Radu Voicu.Decizia de a extermina animalele si pasarile de prada din mai multe zone din tara - printre care si Delta Dunarii - a fost luata la inceputul lunii august de Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta privind combaterea PPA.Ministerul Apelor si Padurilor a intocmit chiar si un proiect de ordin pentru a legifera masacrarea animalelor si pasarilor de prada din mai multe zone ale tarii.Mai multi specialisti si organizatii de mediu au atras, insa, atentia ca exterminarea animalelor si pasarilor de prada nu va opri, ci dimpotriva, va stimula raspandirea PPA. In plus - dupa cumv-a informat deja - chiar Comisia Europeana sutinea ca vanatoarea animalelor salbatice nu e recomandata in perioada in care PPA evolueaza agresiv, ceea ce se intampla la acest moment in Tulcea.