Ministrul de Finante: Atentie, tineti-va orataniile in curte! Guvernul ii va despagubi selectiv pe romani

"Porcul se tine in ograda. Il tii in afara ograzii, ai un risc. Pe viitor, poate la 1 ianuarie (2019 - n.red.), noi o spunem clar ca si Guvern, vom mai despagubi cand mai apar astfel de situatii neplacute strict ce se conformeaza prevederilor legale. In afara Romaniei, in alte state, nu exista porci in afara curtilor. Atentie, tineti-va orataniile in curte!", a afirmat Eugen Teodorovici, la TVR1.Ministrul a subliniat ca situatia va fi similara in cazul inundatiilor, urmand sa fie despagubiti doar cei care au avut autorizatie de construire."Pe inundatii la fel, poate ar trebui sa-i despagubim doar pe cei care au avut autorizatie de construire. Daca iti faci casa tu singur in albia raului si da pe dinafara si iti ia casa, este corect sa platesti? (...) Noi am mai alimentat acest fond de rezerva care era la momentul rectificarii zero, pentru ca am platit foarte mult pe partea de inundatii. Am platit in acest an sume foarte importante pe calamitati naturale la rectificare (...) Trebuie sa vedem pe viitor cum evitam astfel de situatii. (...) Trebuie preventie si banul sa nu mai fie dat cu atata usurinta de la bugetul de stat", a sustinut seful de la Finante.Intrebat cand si cum vor fi despagubiti fermierii afectati de uciderea animalelor, Teodorovici a mentionat ca "nu se ia pur si simplu porcul din ograda", ci se depune un dosar in care se constata greutatea."Este o procedura pe care cei de la ANSVSA au impus-o. Se depune un dosar, nu se ia pur si simplu porcul din ograda, se constata greutatea. (...) Daca e mai mic de 100 de kilograme, noi platim la minimum 100 de kilograme la fiecare porc in parte. Daca e mai mult de 100 de kilograme, se plateste la cate kilograme are. Depune o solicitare de despagubire si toti vor primi banii de la ANSVSA. (...)Avem alocat la nivelul rectificarii bugetare undeva la 200 de milioane de lei: 160 de milioane de lei de la rectificare si 40 de milioane de lei realocate intre ordonatorii principali de credite. Suma se poate suplimenta pe masura ce calculele de la ANSVSA si MADR arata clar ca este nevoie de suplimentare, iar banii vor fi asigurati", a explicat ministrul.In cazul fermelor comerciale afectate de PPA, Teodorovici a aratat ca se vor acorda despagubiri pentru tot ceea ce inseamna sacrificare, "pe capul de porc, pe kilogram si pentru repopulare".El a adaugat ca banii pentru despagubiri au inceput sa fie platiti fermierilor.Potrivit datelor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), crescatorii de porci afectati de pierderea animalelor din cauza pestei porcine africane (PPA) au primit pana in prezent despagubiri de peste 507.890 lei, insa valoarea dosarelor evaluate depaseste 47,6 milioane de lei, adica mai mult de 10 milioane de euro.