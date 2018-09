Pesta porcina a ajuns si in judetul Dambovita. A fost confirmat primul caz

Ziare.

Directorul DSVSA Dambovita, Sandu Tolea, a declarat ca autoritatile au fost alertate de un barbat din localitatea Lucieni, care a anuntat ca doi porci din gospodaria sa au murit."S-a confirmat intr-o curte, intr-o gospodarie in localitatea Lucieni. S-a confirmat pesta porcina africana, cu buletin de analiza pozitiv, dupa ce au fost luate probe", a spus directorul DSVSA Dambovita.Potrivit acestuia, in gospodarie erau trei porci, din care doi au murit, iar unul va fi eutanasiat."Urmeaza sa luam o decizie, sa vedem ce masuri luam in localitatea respectiva", a adaugat Sandu Tolea.Joi, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca pesta porcina africana evolueaza in 207 localitati din 12 judete , cu un numar total de 898 de focare (dintre care 13 in exploatatii comerciale industriale, unul in abatorul apartinand unei ferme si unul intr-o exploatatie comerciala de tip A) si 57 de cazuri la mistreti.In total au fost ucisi 232.722 de porci afectati de boala, de la data confirmarii prezentei virusului in tara noastra, pentru prima oara, in 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare.