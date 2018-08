Pesta porcina a fost confirmata la cea mai mare ferma din Romania, locul 2 in Europa: 140.000 de animale vor fi ucise

Pierderi uriase, sute de oameni concediati

Initial, existenta pestei porcine africane a fost confirmata de un laborator veterinar din Braila, dar pentru confirmarea oficiala a virusului a fost nevoie si de teste la Laboratorul National de Referinta din Bucuresti.Rezultatele analizelor facute in Capitala au venit sambata si au confirmat contaminarea cu virusul pestei porcine africane la ferma din Gropeni, judetul Braila.Este vorba despre a doua ferma ca marime din Europa.Astfel,, iar operatiunea va incepe luni, fiind necesare pregatiri din cauza numarului foarte mare de animale care vor fi sacrificate.Confirmarea de la Gropeni apare la scurt timp dupa ce virusul a fost confirmat la un alt complex din judetul Braila, unde erau 35.000 de porci. Autoritatile spun ca pesta porcina a patruns in marile ferme prin intermediul apei infestate de porcii morti aruncati in Dunare."Cred ca imbolnavirea animalelor din aceste ferme este cauzata de apa, ambele ferme se aprovizioneaza cu apa din Dunare. Inclusiv joi, a fost un cadavru de porc pescuit la Plaja Lipoveneasca intre Braila si Galati.Sunt cetateni inconstienti, din cauza cadavrelor aruncate in Dunare se intampla ce se intampla in aceste ferme din judetul Braila", a declarat directorul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Braila, Gicu Dragan.Din cauza pestei porcine care a patruns in marile ferme din judetul Braila, pierderile economice sunt uriase, sute de oameni au ramas fara loc de munca, iar societatile care aveau contracte cu crescatorii de porci urmeaza sa intre in faliment."Imi vine sa plang, sa vad zeci de mii de animale sacrificate. Nu stiu daca dumneavoastra realizati lucrul acesta. Pe partea aia de gard se vede altfel. Pierderea e foarte mare, de ordinul milioanelor de euro. Ferma s-a inchis deja. In somaj toata lumea, inclusiv eu.Este foarte agresiv virusul. Se distruge zootehnia. Deja s-a distrus o bucata buna de ea. Banuiesc ca tot sud-estul tarii noastre este la pamant si va fi in continuare la pamant", a declarat fostul sef al fermei de porci de la Tichilesti, Alexandru Dumitrescu.Pana in prezent, in judetul Braila au fost confirmate 34 de focare de pesta porcina africana in gospodarii si in exploatatii comerciale, peste 30.000 de porci fiind deja eutanasiati de veterinari.Pana la finalul campaniei vor fi omorati aproximativ 200.000 de porci, in timp ce peste 600 de oameni, angajati ai fermelor de porci afectate de pesta porcina, isi vor pierde locul de munca.