"Pesta porcina a reaparut in Vrancea, dupa ce judetul abia inchisese toate focarele".

Potrivit reprezentantilor DSVSA Vrancea, pesta porcina a fost confirmata in probele prelevate de la patru cadavre de mistreti descoperite pe raza fondului de vanatoare 12 Trestieni, in judetul Vrancea, intr-o zona situata la limita intre judetele Buzau si Vrancea.Dupa confirmarea diagnosticului de catre specialistii din Bucuresti, serviciile veterinare au intervenit imediat, zona a fost dezinfectata si carcasele au fost distruse.Totodata, a fost convocata o sedinta a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor Vrancea, sub coordonarea prefectului, pentru adoptarea planului de masuri privind controlul, combaterea si eradicarea pestei porcine africane, precum si pentru adoptarea zonelor de restrictii.Au fost stabilite o serie de masuri, intre care vanarea integrala a mistretilor din zona afectata prin metode de vanatoare care nu disloca efectivul, respectiv prin panda si dibuire. De asemenea, toti porcii domestici din zonele infectate trebuie sa fie tinuti in adaposturile lor sau in alte locuri unde pot fi izolati de porcii salbatici.Acesta este primul focar de pesta porcina la mistreti pe raza judetului Vrancea care recent reusise inchiderea tuturor celor trei focare de boala confirmate in gospodarii din judet.