Pesta porcina e prezenta in 77 de localitati. Despagubirile trec de 252 milioane de lei

In alte sase judete exista doar cazuri la mistreti.Potrivit autoritatilor veterinare, in total au fost eliminati pana in prezent 369.505 de porci afectati de boala si exista 1.552 de cazuri la mistreti.De asemenea, la nivel national au fost stinse 1.240 de focare, cele mai multe in judetele Tulcea (566), Braila (136), Ialomita (132) si Calarasi (104).Pana la data de 10 iulie 2019 au fost8.774 de proprietari, valoarea totala a platilor fiind dePrezenta virusului PPA in tara noastra a fost semnalata pentru prima oara pe 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare.Potrivit ANSVSA, evolutia bolii este in permanenta monitorizata, prin examene clinice si de laborator, iar zilnic se analizeaza situatia existenta, se aplica masuri si se intreprind actiuni in functie de circumstante.Autoritatea solicita sprijinul si intelegerea cetatenilor pentru respectarea acestor masuri, avand in vedere gravitatea bolii si consecintele economice grave generate de aparitia ei."Actiunile autoritatilor sunt conjugate si intreprinse pentru a gestiona eficient focarele de boala, pentru a le lichida cat mai rapid si pentru a impiedica raspandirea bolii", sustin reprezentantii ANSVSA.ANSVSA solicita populatiei ca orice suspiciune de boala sa fie anuntata imediat medicului veterinar sau DSVSA judeteana.Pentru a impiedica raspandirea bolii, toate animalele suspecte trebuie sacrificate si neutralizate, iar proprietarii vor fi despagubiti de catre stat, in conditiile prevazute de legislatie.ANSVSA face precizarea ca pesta porcina africana nu afecteaza oamenii, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire pentru oameni, acest virus avand, insa, impact la nivel economic si social.