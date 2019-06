Pesta porcina confirmata in Dambovita. Au fost ucisi porcii din gospodaria afectata

Ziare.

"S-a luat masura uciderii porcinelor din gospodaria afectata, urmand a se realiza supravegherea clinica si catagrafierea tuturor porcinelor de la nivelul intregii localitati. In conformitate cu planul de masuri aprobat, s-au stabilit doua zone de restrictie si anume: o zona de protectie, pe o raza de 3 km si o zona de supraveghere, pe o raza de 10 km in jurul focarului", precizeaza sursa citata.Autoritatile cer cetatenilor sa anunte medicilor veterinari orice suspiciune de boala."Solicitam sprijinul si intelegerea cetatenilor pentru respectarea masurilor dispuse, avand in vedere gravitatea bolii si consecintele acesteia. Orice suspiciune de boala trebuie anuntata imediat medicului veterinar din localitate, Directiei Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Dambovita si autoritatilor locale. Reamintim ca pesta porcina africana (PPA) nu afecteaza oamenii, neexistand nici ce mai mic risc de imbolnavire, ea avand un puternic impact la nivel economic si social", anunta Prefectura Dambovita.Proprietarii ai caror animale sunt ucise sunt asigurati ca vor fi despagubiti de catre stat.