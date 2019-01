Pesta porcina confirmata si in Botosani, aproape de granita cu Ucraina

Ziare.

"Suspiciunea a fost emisa in data de 19 ianuarie, in urma emiterii unui buletin de analiza de catre Laboratorul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Suceava. Conform procedurii, probele au fost expediate catre Institutul de Diagnotic si Sanatate Animala, care astazi, 20 ianuarie, a confirmat suspiciunea.Carcasa a fost distrusa prin incinerare, iar serviciile veterinare au intervenit pentru actiuni de dezinfectie si protectie a zonei afectate", precizeaza ANSVSA intr-un comunicat.Tot in data de 19 ianuarie, a fost convocata o Sedinta a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) Botosani pentru adoptarea planului de masuri privind controlul, combaterea si eradicarea pestei porcine africane, precum si pentru adoptarea zonelor de restrictii.Masurile stabilite prevadprin metode de vanatoare care nu disloca efectivul, respectiv prin panda si dibuire, reducerea efectivului de mistreti in zonele cinegetice invecinate, neafectate de PPA, prin realizarea cotei de vanatoare si a cotei suplimentare de interventie in functie de nivelul optim aprobat prin acte normative.Proprietarii de porci domestici din zona au fost informati sa izoleze animalele in adaposturi pentru a nu veni in contact cu porcii mistreti sau cu materiale susceptibile de a fi contaminate, provenite de pe fondurile de vanatoare.Potrivi ANSVSA, ancheta epidemiologica este in desfasurare.Pana la data de 11 ianuarie 2019, pesta porcina africana (PPA) era confirmata in 303 localitati din 19 judete, cu un numar de 1.153 de focare, dintre care 19 in exploatatii comerciale si 651 de cazuri la mistreti. Pana la data mentionata, au fost eliminati 364.237 de porci afectati de boala.In ciuda iernii, pesta porcina nu cedeaza. Saptamana trecuta, a fost depistat un nou focar in judetul Vrancea