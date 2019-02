Pesta porcina, confirmata si la Sf. Gheorghe

Ziare.

Potrivit conducerii institutiei, virusul a fost confirmat la doua cadavre de porci depistate intr-o groapa de gunoi de la marginea municipiului Sfantu Gheorghe.Din investigatiile preliminare a rezultat ca animalele au fost crescute intr-o gospodarie din municipiu timp de aproape un an, fiind furajate preponderent cu resturi alimentare provenite inclusiv din tomberoane si platforme de gunoi."In urma confirmarii diagnosticului de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti (I.D.S.A.) - Laboratorul National de Referinta pentru Diagnostic si Sanatate Animala, serviciile veterinare au intervenit de urgenta. Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Covasna au depistat proprietarul gospodariei din care au provenit cadavrele. (...) Gospodaria afectata a fost plasata sub supraveghere oficiala, au fost aplicate masuri de restrictie pentru circulatia persoanelor, animalelor, produselor, subproduselor si mijloacelor de transport. De asemenea, s-a procedat la dezinfectia exploatatiei si la ecarisarea cadavrelor", precizeaza directorul executiv al DSV Covasna, dr. Siko Barabasi Sandor, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES.Pentru a preveni raspandirea bolii, Centrul Local de Combatere a Bolilor din judetul Covasna s-a intrunit in sedinta extraordinara si a adoptat planul de masuri privind controlul, combaterea si eradicarea pestei porcine africane.Astfel, s-au stabilit o zona de protectie pe o raza de 3 km si o zona de supraveghere pe o raza de 10 km in jurul focarului.Cazul se afla in continuare in cercetarea autoritatilor sanitar-veterinare judetene si ale organelor de politie."DSVSA Covasna reia solicitarea facuta catre crescatorii de porcine ca orice caz de moarte sau imbolnavire a animalelor din gospodarie trebuie adus imediat la cunostinta autoritatilor sanitar-veterinare. Aruncarea cadavrelor de porci este o fapta deosebit de grava, putand fi sanctionata inclusiv penal. Toate animalele suspecte trebuie sacrificate si neutralizate, iar proprietarii vor fi despagubiti de catre stat, in conditiile prevazute de legislatie. DSVSA Covasna solicita sprijinul si intelegerea cetatenilor pentru respectarea masurilor de prevenire si combatere a bolii, avand in vedere gravitatea acesteia si consecintele economice deosebit de grave generate de aparitia ei", se mai arata in comunicat.Conducerea DSV Covasna a subliniat ca pesta porcina africana nu afecteaza omul, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire pentru oameni, singurele specii afectate fiind porcii domestici si mistretii.Pana la data de 11 ianuarie 2019, pesta porcina africana (PPA) era confirmata in 303 localitati din 19 judete, cu un numar de 1.153 de focare, dintre care 19 in exploatatii comerciale si 651 de cazuri la mistreti. Pana la data mentionata, au fost eliminati 364.237 de porci afectati de boala.