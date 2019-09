Pesta porcina continua sa afecteze 346 de localitati din 26 de judete

Ziare.

In alte trei judete exista doar cazuri la mistreti, iar in total au fost eliminati 481.921 de porci afectati de boala."Pana la aceasta data (24.09.2019) au fost despagubiti 10.186 de proprietari, valoarea totala a platilor fiind de 260.438.090 de lei" a transmis ANSVSA.Sursa citata a precizat ca in total au fost eliminati 481.921 de porci afectati de boala.Prezenta virusului PPA in tara noastra a fost semnalata pentru prima oara pe 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare.Evolutia bolii este in permanenta monitorizata, prin examene clinice si de laborator, iar zilnic se analizeaza situatia existenta, se aplica masuri si se intreprind actiuni in functie de circumstante.