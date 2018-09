Pesta porcina face ravagii: Peste 230.000 de animale ucise, avem aproape 900 de focare in 12 judete

Ziare.

In totalafectati de boala, de la data confirmarii prezentei virusului in tara noastra, pentru prima oara, in 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare.Aceste date vin in ziua in care comisarul european pentru Agricultura viziteaza Romania In zona de nord-vest a Romaniei, boala evolueaza in 3 judete, Satu-Mare, Salaj si Bihor, prezenta virusului fiind confirmata in 13 localitati. Au fost ucisi 1.375 de porci domestici si au fost afectati 15 porci mistreti.In judetul Satu-Mare sunt 7 focare in gospodariile populatiei si 10 cazuri la mistreti, judetul Bihor - 28 de focare in gospodariile populatiei si un caz la mistret si in judetul Salaj - 4 cazuri la mistreti.In zona de sud-est a Romaniei, boala a fost confirmata in 194 de localitati, din judetele Tulcea, Constanta, Braila, Ialomita, Galati, Calarasi, Ilfov, Buzau si Giurgiu. Au fost ucisi 54.296 de porci domestici din gospodariile populatiei, iar in 11 exploatatii comerciale de mare capacitate, o exploatatie comerciala de tip A si in abatorul apartinand unei ferme, au fost ucisi 178.426 de porci. Au fost afectati 42 de porci mistreti.Cele mai multe focare in gospodarii, 551, se inregistreaza in judetul Tulcea, unde mai sunt un focar intr-o exploatatie comerciala de tip A, 5 focare in exploatatii comerciale industriale, un focar intr-un abator apartinand unei exploatatii comerciale si 34 de cazuri la mistreti.In judetul Braila sunt 60 de focare in gospodariile populatiei si 6 in exploatatii comerciale, in judetul Constanta - 67 de focare in gospodariile populatiei si un caz la mistret, in judetul Ialomita - 111 de focare in gospodariile populatiei si 3 cazuri la mistreti, in judetul Galati - 9 focare in gospodariile populatiei si un caz la mistret, in judetul Ilfov - 7 focare in gospodariile populatiei, in judetul Calarasi - 41 de focare in gospodariile populatiei si 3 cazuri la mistret, in judetul Buzau - 3 focare in gospodariile populatiei si in judetul Giurgiu - un focar in gospodariile populatiei.Pe 13 august 2018, au fost stinse primele focare de PPA, diagnosticate de la inceputul lunii ianuarie a acestui an, in patru gospodarii din comuna Micula, iar in data de 24 august a fost stins un focar in localitatea Sarauad, toate din judetul Satu-Mare.Orice suspiciune de boala trebuie anuntata imediat medicului veterinar sau DSVSA judeteana.ANSVSA precizeaza ca pesta porcina africana nu afecteaza oamenii, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire, acest virus avand, insa, impact la nivel social din punct de vedere economic.