Pesta porcina se extinde cu repeziciune: Sunt afectate 227 localitati din 13 judete

In total au fost eliminati 311.869 de porci afectati de boala.Pana miercuri, au fost stinse cinci focare in judetul Satu Mare, unde nu a mai fost inregistrat vreun focar din data de 31 august 2018. In plus, in judetul Bihor nu au mai fost inregistrate noi focare de PPA, din data de 8 august 2018, iar in judetul Tulcea, unitatea de procesare a carnii apartinand societatii S.C. Carniprod SRL si-a reluat activitatea, la data de 14 august 2018."Aceste rezultate au fost posibile datorita aplicarii operative si eficiente a complexului de masuri zoosanitare de combatere a pestei porcine africane (PPA) si a cetatenilor, care au inteles sa sprijine autoritatile in aplicarea actiunilor necesare", se precizeaza in documentul de presa al ANSVSA.Detaliat, situatia evolutiei focarelor de PPA se prezinta astfel:- Judetul Satu-Mare - 7 focare in gospodariile populatiei si 10 cazuri la mistreti;- Judetul Bihor - 28 de focare in gospodariile populatiei si 1 un caz la mistret;- Judetul Salaj - 4 cazuri la mistreti;- Judetul Tulcea - 557 de focare si 34 de cazuri la mistreti;- Judetul Braila - 73 de focare (dintre care 7 focare la exploatatii comerciale);- Judetul Constanta - 72 de focare in gospodariile populatiei si 2 cazuri la mistreti;- Judetul Ialomita - 115 de focare in gospodariile populatiei si 3 cazuri la mistreti;- Judetul Galati - 11 focare in gospodariile populatiei si 1 caz la mistret;- Judetul Ilfov - 9 focare in gospodariile populatiei;- Judetul Calarasi - 50 de focare (dintre care 1 focar la o exploatatie comerciala) si 6 cazuri la mistret;- Judetul Buzau - 3 focare in gospodariile populatiei;- Judetul Giurgiu - 1 focar in gospodaria populatiei si 1 caz la mistret;- Judetul Dambovita - 1 focar in gospodaria populatiei.Prezentei virusului pestei porcine africane in tara noastra a fost semnalata pentru prima oara pe 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare.