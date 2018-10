Pesta porcina se extinde in Teleorman. Cum au procedat autoritatile "ca sa nu faca dezavantaj la judet"

Ziare.

com

DSVSA Teleorman a informat, prin intermediul unui comunicat de presa, ca pe 19 octombrie s-a confirmat inca un caz de pesta porcina, in judet. Acesta este a treia imbolnavire raportata, in ultimele zile, potrivit Mediafax.Merita remarcat si chiar apreciat faptul ca DSVSA Teleorman comunica acum, la zi, situatia raspandirii bolii in judet, asa cum multe alte directii din tara evita sa faca. Singura problema este ca pana si institutia din Teleorman prezinta date la timp abia dupa ce - potrivit jurnalistilor de la Newsweek - ar fi ascuns sub pres problema vreme de mai bine de doua saptamani.Mai exact, scrie publicatia citata, DSVSA Teleorman ar fi trebuit sa raporteze inca de la jumtatea lunii septembrie faptul ca a gasit 2 porci abandonati intr-o padure si ca in cazul unuia, deja mancat de animale, exista suspiciunea de infectare cu pesta.Potrivit jurnalistilor, directorul DSVSA Teleorman, Iulian Ianculescu, a declarat ca n-a raportat suspiciunea "ca sa nu faca un dezavantaj la judet". Asta, in conditiile in care singura ferma de porci din Teleorman e a familiei lui Liviu Dragnea.Cu totul altfel a reactionat in acest caz ministrul Agriculturii. Mai exact, Petre Daea a iesit public miercuri si s-a aratat revoltat de faptul ca - sustinea el - exista posibilitatea ca la Teleorman pesta sa fi fost dusa intentionat, de o mana criminala.Jurnalistii de investigatie de la Libertatea anuntau insa ca au date potrivit carora Daea a reactionat astfel din cauza ca porcul cu pesta fusese aruncat (si gasit de autoritati) pe un domeniu de vanatoare administrat tot de familia lui Liviu Dragnea Oricum, ar fi de retinut faptul ca - inca din prima zi in care pesta s-a confirmat in judetul unde are ferma familia sefului sau de partid - Petre Daea a chemat romanii in ajutor pentru a impiedica raspandirea bolii . In plus, a spus ca e condamnabil ca boala poate fi raspandita cu buna stiinta.Intrebarea este de ce n-or fi auzit romanii aceleasi lucruri din gura lui Daea cand presa informa ca in Dunare plutesc porti morti sau ca diversi crescatori elibereaza animalele suspecte de pesta prin orase.