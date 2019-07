Pesta revine: Peste 3.000 de porci, sacrificati in Teleorman. Taranii acuza autoritatile ca omoara doar porcii sanatosi, nu si mistertii bolnavi

Proprietarii de animale acuza autoritatile

Decizia de sacrificare preventiva a porcilor pe fondul extinderii cazurilor confirmate de pesta porcina africana a fost luata, in urma cu doua saptamani, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta si a fost aprobata de Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Teleorman, precum si de Consiliul Judetean.Masura a fost anuntata, la vremea respectiva, chiar de presedintele CJ Teleorman, Danut Cristescu: "Este o decizie a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, luata in cunostinta de cauza. Sunt mai multe focare, deci situatia e grava si trebuie luate masuri in consecinta. Asa ca sacrificarea tuturor porcilor este necesara. Directia Sanitar Veterinara ar trebui sa explice public cum stau lucrurile".Numar total al porcilor sacrificati in ultimele doua saptamani a ajuns la 3.125.Aceasta masura s-a aplicat initial in Pietrosani, dar ulterior a fost extinsa si in alte localitati, precum Vanatori, Seaca, Suhaia, Navodari, Bujoru sau Islaz. Toate aceste localitati sunt invecinate cu fonduri de vanatoare, aflate in administrare privata, unde traiesc mistreti.Reprezentantii Directiei Sanitar-Veterinare Teleorman sustin, prin intermediul unui comunicat de presa, ca decizia de sacrificare preventiva a porcilor a fost luata in urma unei analize de risc."Masura uciderii preventive s-a dispus in urma unei analize de risc intreprinsa de catre specialistii epidemiologi ai DSVSA Teleorman. Centrul Local de Combatere a Bolilor Teleorman (CLCB) a stabilit Planul de masuri privind controlul, combaterea si eradicarea PPA, precum si stabilirea zonelor de restrictii. Ancheta epidemiologica este in desfasurare. DSVSA Teleorman solicita sprijinul si intelegerea cetatenilor pentru respectarea masurilor impuse de autoritati, avand in vedere consecintele economice grave generate de aparitia acestei boli", precizeaza conducerea DSVSA Teleorman, intr-un comunicat de presa.Proprietarii de animale spun ca, in ciuda despagubirilor pe care le-au primit de la stat, experientele traite in aceste zile, cand porcii sanatosi le-au fost ucisi si s-au trezit cu jandarmii la poarta sunt traumatizante."Eu credeam ca omoara si ei porcii bolnavi, nu ca vin peste noi cu jandarmii sa ne ridice animalele sanatoase. N-au facut nimic cum trebuie, ne-au luat animalele, ni le-au ucis, iar mistretii umbla turbati in voia vantului si nimeni nu se leaga de ei. Nimeni nu face nimic sa impiedice raspandirea virusului, dar ne termina pe noi. Asa s-a intamplat la toata lumea. Unchiul meu a avut porcii sanatosi si nu a vrut sa-i lase sa-i omoare. A luat amenda 4.000 de lei. Dupa ce ni i-au omorat, ni i-au lasat morti pe batatura. Asta se intampla acum la noi, o mare tragedie", a declarat, pentru MEDIAFAX, Ruxandra B, proprietar de suine din localitatea Seaca.Nici unii medici veterinari nu inteleg de ce autoritatile au decis sacrificarea porcilor sanatosi si spun ca cele mai importante masuri pentru prevenirea bolii ar fi dezinsectia si supravegherea mistretilor din fondurile de vanatoare."Legat de evolutia din ce in ce mai agresiva a pestei porcine africane, singurele masuri sunt cele de profilaxie nespecifica. In acest sens, de anul trecut si pana in prezent inca nu avem informatii despre cauzele primare, despre izvorul acestei boli, care ar fi trebuit sa rezulte din anchetele efectuate in focarele de PPA. Nu stim pana acum daca pe fondurile de vanatoare se pot identifica rapid animalele bolnave si mai ales cadavrele, pentru ca in aceasta perioada calda a anului, cadavrele se descompun, pe cadavre se pot pune pasari care pot duce virusul mai departe, daca in focare au fost identificate insecte care paraziteaza porcii mistreti, daca in jurul focarelor existente s-a efectuat dezinsectia. Potrivit manualului, ar trebui sa fie ucise doar animalele din focar. Nu stiu care au fost motivele care i-au determinat pe cei de la DSV Teleorman sa sacrifice inclusiv porcinele sanatoase din exploatatiile unde nu sunt focare", a declarat medicul veterinar George Pirjol, pentru MEDIAFAX.Pesta porcina africana a aparut in Teleorman cu un an in urma si a determinat, in prima faza, sacrificarea animalelor din focare. Dupa cateva luni in care virusul parea ca a disparut din gospodariile oamenilor, numarul cazurilor de focare confirmate a inceput sa creasca, iar masurile impuse de autoritati au dus la sacrificarea a peste 3.000 de animale, bolnave sau sanatoase, in intreg judetul.