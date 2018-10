Pesta se apropie de ferma familiei Dragnea. Daea: E posibil ca o mana criminala s-o fi dus in Teleorman

Ziare.

Inca de pe 16 octombrie ANSVSA anunta ca epidemia de pesta a ajuns in judetul Teleorman . Boala a fost identificata de medicii veterinari la un porc aruncat in afara unei localitati din judet. De fapt, in zona fusesera aruncate 2 lesuri, dar numai unul fusese infectat cu pesta.Ministrul Daea a declarat, joi, pentru Antena3 ca, in opinia sa, este posibil ca cineva sa fi raspandit pesta cu intentie, in Teleorman. Argumentul ministrului: intr-un judet in care pesta nu se manifestase inca a aparut brusc un animal bolnav, aruncat la intamplare."Nu ne putem juca cu asemenea situatie. Ne face rau! Trebuie rupt odata pentru totdeauna acest rau. Din radacina trebuie rupt. Este o boala extraordinar de periculoasa si comportamentul trebuie sa fie cel prevazut de ANSVSA si stipulat de lege", a declarat Petre Daea pentru Antena3.Intrebat de moderatoarea emisiunii daca suspiciunile i se trag de la simplul fapt ca boala a fost identificata la un animal domestic abandonat, ministrul Daea a spus ca da."Evident ca da. Alea (lesurile - n.red.) nu le-au adus pur si simplu (proprietarii - n.red.) . Organele abilitate stabilesc ce si cum. Nu nu va pot da raspunsuri, ca nu sunt abilitat. Dar cu ingrijorarea mea si cu masurile pe care le luam, imi pun o serie intreaga de intrebari. Nu fac scenarii, cei abilitati vor stabili ce si cum", a mai spus Daea.De remarcat este ca abia acum, cand pesta a ajuns in Teleorman, ministrul Agriculturii ia atitudine cu privire la posibila raspandire intentionata a bolii. Pana la acest moment - in ciuda faptului ca presa a relatat despre numeroase cazuri de gospodari care isi arunca porcii morti in Dunare sau elibereaza animale suspecte de pesta prin orase - Daea nu a iesit public sa ia pozitie.Indiferent daca pesta a fost dusa sau nu intentionat in Teleorman, cert este ca ea a inceput sa se raspandeasca deja in judet. O spun chiar autoritatile din zona."Avem al doilea caz confirmat la Scrioastea, e in curs ancheta epidemiologica, ca e ceva ciudat acolo. Au fost patru porci, doi au murit, unul a avut (pesta - n.red.) . Acuma am adoptat un plan de masuri la CLCB, am instituit filtre de aseara (miercuri - n.red.), pentru circulatie, sa nu circule porcii dintr-o localitate in alta. Am insistat si insist pe chestia asta: sa nu se faca panica", a declarat joi prefectul judetului Teleorman, Florinel Dumitrescu.Reamintim ca in Teleorman - al 14-lea judet in care a ajuns pesta porcina - isi desfasoara activitatea ferma Salcia, in care este coproprietar e Valentin, fiul liderului PSD Liviu Dragnea. In plus, de ferma se ocupa un var al presedintelui de partid, Liviu Dragne.