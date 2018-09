Petre Daea crede ca s-a exagerat in chestiunea pestei porcine

Ziare.

Daea a subliniat ca peste porcina africana este prezenta in 13 judete, dar nu pe intreg teritoriul acestor judete, "cum se exagereaza pentru a se da impresia de situatie scapata de sub control".Ministrul a explicat ca, de exemplu, in judetul Bihor sunt sau au fost focare doar in 8 localitati, adica 1,5% din numarul localitator judetului.Petre Daea a precizat ca, in prezent, in 238 de localitati din cele 13 judete sunt focare, respectiv 6,3 la suta. El a spus ca cel mai afectat judet este Tulcea, cu 42% din localitati.Ministrul Agriculturii a sustinut ca autoritatile au luat masurile necesare pentru combaterea si limitarea efectelor virusului pestei porcine africane.Deputatii au dezbatut, marti, motiunea simpla "Dupa ciuma lui Caragea, Romania lovita de pesta lui Daea", depusa de opozitie."Asa-zisele actiuni intreprinse de ministrul Petre Daea, de la aparitia primului focar de pesta porcina africana in Romania (iulie 2017) si pana in prezent, au demonstrat ca acesta nu dispune de calitatile, cunostintele, devotamentul si responsabilitatea necesare unui ministru in functie", se arata in textul motiunii simple.Amintim ca pesta porcina africana (PPA) a fost confirmata in 227 de localitati din 13 judete, cu un numar de 927 de focare (dintre care 11 in exploatatii comerciale) si 62 de cazuri la mistreti, a anuntat, saptamana trecuta, Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).In total au fost omorati 311.869 de porci afectati de boala.Deputatii vor vota, miercuri, motiunea simpla.