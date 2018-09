Petre Daea, despre informarile SRI privind pesta porcina: Intrebati-l pe Ciolos, era premier in 2016

Ziare.

Intrebat, vineri, la Cluj-Napoca, de presa, la finalul unei vizite efectuate la Festivalul Zilele Recoltei, cate din cele 132 de informari ale SRI despre pesta porcina africana au ajuns la el, Petre Daea a spus ca a primit informatii referitoare la aceasta boala de la autoritatile sanitar-veterinare care au semnalat problemele la Comisia pentru Agricultura a Camerei Deputatilor."Intrebarea este foarte buna, dar trebuie sa o puneti ministrului Agriculturii de atunci si premierului de atunci, pentru ca aceasta afirmatie este din 2016, cand era altcineva premier, domnul Ciolos. Va rog sa il intrebati pe dumnealui.Eu am aflat din momentul in care m-am asezat pe scaunul de ministru si am aflat din momentul in care eram in Comisia pentru Agricultura a Camerei Deputatilor de la autoritatile sanitar-veterinare care au venit in 13 septembrie 2016 si au depus o informare la comisie pentru a cere sprijin, intrucat erau intr-o situatie dificila.Spuneau ca autoritatile nu inteleg gravitatea fenomenului si ne-au cerut sprijin, astfel ca am intervenit si am avut o sedinta a Comisiei pentru Agricultura si am transmis concluziile noastre primului ministru, rugandu-l sa intervina si sa accelereze masurile pe care le impunea ANSVSA", a spus Daea.Acesta a precizat ca, de la preluarea functiei de ministru, este informat si primeste informatii la timpul potrivit.Petre Daea a vizitat, vineri, festivalul Zilele Recoltei de la Cluj-Napoca impreuna cu comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, si eurodeputatul Daniel Buda.Presedintele Comisiei de Control SRI, Claudiu Manda, a declarat ca directorul SRI, Eduard Hellvig, a informat comisia parlamentara, joi, ca institutia pe care o conduce a facut prima informare cu privire la pericolul pestei porcine in iunie 2016, aceasta ajungand la premier, ministri si ANSVSA "Conducerea SRI ne-a informat ca prima informatie pe care au transmis-o beneficiarilor legali a fost in iunie 2016. Anuntau ca exista riscul sa apara peste porcina africana. Informarile au fost la nivel de premier, ministri, ANSVSA.Informari au fost facute structurilor locale si centrale. Primul focar de infectie a fost descoperit in iulie 2017, undeva la Satu Mare. SRI si-a executat misiunea pe care o avea de a informa beneficiarii legali despre acest pericol. Au informari in sensul pericolului la rumegatoarele mici", a declarat Claudiu Manda.Potrivit celor mai recente date, pesta porcina africana s-a raspandit in 207 localitati din 12 judete, cumuland un numar total de 898 de focare si 57 de cazuri la mistreti La nivel national au fost sacrificati 232.722 de porci, informeaza joi Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.