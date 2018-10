Siegfried Muresan: Daea se lauda ca UE ne da 43 de milioane de euro pentru pesta porcina. Realitatea e alta

Ziare.

com

"Un buzunar va ramane gol", sustine europarlamentarul.Mai exact, spune Siegfried Muresan, ministrul Daea si Guvernul Dancila nu au obtinut niciun euro in plus de la Uniunea Europeana pentru fermierii afectati de pesta porcina, pentru ca alocarile pentru Romania sunt prestabilite si nu pot fi modificate.Asadar, europarlamentarul ii cere ministrului Agriculturii sa spuna exact de unde a luat acesti bani."Ministrul Petre Daea s-a laudat ieri ca a obtinut aprobare de la Comisia Europeana pentru alocarea a 43 de milioane de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) pentru pesta porcina. Acest lucru inseamna, insa, caAlocarile pentru Romania din FEADR sunt prestabilite, nu pot fi modificate si sunt fixe pe o perioada de 7 ani. Asadar,Sunt fonduri care deja au fost alocate agricultorilor din Romania.In realitate, ministrul Daea si Guvernul Dancila nu au obtinut niciun euro in plus de la Uniunea Europeana pentru fermierii afectati de pesta porcina africana (PPA) ", a scris pe Facebook europarlamentarul Siegfried Muresan Mai mult, el a declarat pentruca ministrul Agriculturii si premierul se contrazic in ceea ce priveste destinatia celor 43 de milioane de euro.Dupa ce Dancila a anuntat ca banii merg catre fermierii care au ramas fara animale, ministrul Agriculturii a spus ca suma este destinata zonei investitionale: dezinfectoare, laboratoare sanitar-veterinare, echipamente pentru detectatea pestei, incineratoare."Este o neclaritate la ceea ce spune domnul Daea.Adica despagubire pentru animalele sacrificate. Deci aici este o neclaritate si o contradictie intre ce spun cei doi.Vor fi bani pentru investitii in preventie si control sau vor fi bani pentru despagubire? Cer ministrului Daea sa lamureasca pentru ce vor fi folosite fondurile europene din Fondul European de Dezvoltare Rurala si cer ministrului Daea sa ne spuna foarte exact cine va fi afectat ca urmare a acestei sume, pentru ca banii sunt alocati dintr-o suma predefinita alocata Romaniei si inseamna ca banii vor fi luati de altundeva.Sa ne spuna exact de unde au fost luati banii, ce categorii de fermieri vor fi afectati, ce categorii de fermieri nu vor mai primi bani pentru investitii fiindca aloca acesti bani pentru pesta porcina", a declarat Siegfried Muresan pentru Ziare.com.