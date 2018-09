SRI a informat Guvernul cu privire la pericolul pestei porcine inca din iunie 2016. Sunt in pericol si oile

prima informatie pe care au transmis-o beneficiarilor legali a fost in iunie 2016

Informarile au fost la nivel de premier, ministri, ANSVSA.

Ziare.

com

"Un al treilea subiect a fost legat de pesta porcina africana aparuta la porci mistreti. Daca SRI avea atributii, si-a facut treaba si a informat beneficiarii. Raspunsul a fost ca intra in zona competentei SRI. Conducerea SRI ne-a informat caAnuntau ca exista riscul sa apara peste porcina africana.Informari au fost facute structurilor locale si centrale. Primul focar de infectie a fost descoperit in iulie 2017, undeva la Satu Mare. SRI si-a executat misiunea pe care o avea de a informa beneficiarii legali despre acest pericol", a declarat Claudiu Manda, presedintele Comisiei de Control SRI.Potrivit celor mai recente date, pesta porcina africana s-a raspandit in 207 localitati din 12 judete, cumuland un numar total de 898 de focare si 57 de cazuri la mistreti La nivel national au fost sacrificati 232.722 de porci, informeaza joi Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.Totodata, Manda spune ca SRI a informat ca exista pericolul ca in Romania sa ajunga un alt virus, pe langa cel al pestei porcine africane si anume unul care sa afecteze rumegatoare mici, cum ar fi oile."Exista pericolul unui alt virus, in ceea ce priveste micile rumegatoare. In acest context, am intrebat daca exista informari, au spus ca exista, ca au preocupari si a ramas ca in perioada imediat urmatoare sa ne parvina de la SRI o informare daca si pe cine au informat in acest sens.A fost o discutie cu SRI ca, in afara de pesta porcina africana, poate sa ajunga si un alt virus in Romania, la rumegatoarele mici, oi, care poate sa afecteze zona zootehnica din Romania", a afirmat presedintele Comisiei de Control SRI.