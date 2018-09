Un nou focar de pesta porcina, la periferia municipiului Galati

Ziare.

com

"In urma primirii buletinului de analiza eliberat de laboratorul acreditat pentru depistarea pestei porcine africane din cadrul DSVSA Bacau, buletin care releva prezenta genomului viral al pestei porcine africane la probele prelevate din gospodarie, s-a intrunit de urgenta CJSU si s-a aprobat planul de masuri pentru limitarea efectelor pestei porcine", a spus Carmen Stroia.Potrivit acesteia, in cursul zilei de sambata vor fi eutanasiati preventiv toti porcii din gospodaria femeii, adica 88 de porci din care 19 adulti si 69 abia fatati. Totodata, se va proceda si la eutanasierea preventiva a celorlalti porci crescuti in gospodariile din imediata vecinatate a gospodariei infectate.Conform datelor oficiale ale DSVSA Galati, in total, in zona sunt 135 de porci, insa ramane de vazut cati porci vor mai fi gasiti, pe teren, de medicii veterinari, fiind deja cunoscut obiceiul oamenilor de a-si sacrifica singuri animalele si a depozita carnea la congelator, inainte de venirea personalului sanitar pentru asomarea preventiva.In judetul Galati au fost confirmate 14 focare de pesta porcina africana, pana acum fiind eutanasiati preventiv aproximativ 400 de porci domestici.Potrivit AJVPS Galati, la acestia se adauga alti 44 de porci mistreti, din care unul a fost gasit mort, cu pesta porcina, iar restul au fost vanati preventiv.