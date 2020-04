Acord final pe piata petrolului: OPEC, Rusia si alti producatori de petrol accepta o reducere record a productiei

Lovitura pandemiei

Trump avertizase ca, in lipsa unui acord, va impune tarife pentru importurile de petrol si alte masuri.Toate astea - pe fondul pandemiei cu noul coronavirus si al unui "razboi al preturilor" intre Rusia si Arabia Saudita."Am ajuns la un acord istoric pentru reducerea productiei statelor membre ale OPEC+ (Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol, Rusia si alti producatori de petrol) cu aproape", a precizat pe Twitter ministrul kuweitian al petrolului, Khaled al-Fadhel, potrivit AFP.Ministrul mexican al Energiei, Rocio Nahle, a anuntat la randul sau ca s-a ajuns la un acord privind o scadere a productiei cu 9,7 milioane de barili pe zi incepand din mai si le-a multumit membrilor OPEC pentru sustinerea acordata, a relatat Reuters.Ulterior, tarile participante vor relaxa treptat restrictiile de productie pe parcursul a doi ani, pana in 2022.OPEC+ a anuntat ca doreste ca si alti producatori de petrol din afara grupului, cum ar fi Statele Unite, Canada, Brazilia si Norvegia, sa reduca livrarile cu 5 milioane de barili pe zi, respectiv 5% din productia mondiala.Canada si Norvegia au semnalat disponibilitarea de a face acest lucru, iar Statele Unite, unde legislatia nu permite sa ia masuri de acest timp, a anuntat ca productia va scadea semnificativ in acest an, din cauza preturilor mici.Pandemia de coronavirus a provocat un dezechilibru pe piata petroliera mondiala, unde oferta era deja excedentara, iar acum a ajuns la un nivel fara precedent, avand in vedere restrictiile de deplasare adoptate in intreaga lume pentru a evita propagarea virusului.Din cauza restrictiilor, cererea mondiala de petrol a scazut cu aproximativ 30 milioane barili pe zi sau aproximativ 30% din productia mondiala.OPEC, Rusia si alti producatori de petrol, regrupati in alianta OPEC+, si-au prezentat joi planurile pentru a-si reduce productia cu peste o cincime , insa au subliniat ca un acord final depinde de alaturarea Mexicului, care potrivit surselor considera ca efortul care i se solicita este excesiv comparativ cu alti producatori.Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat, vineri, ca presedintele Trump s-a oferit ca Statele Unite sa faca reducerea de productie in numele Mexicului.Trump a spus ca Washingtonul va ajuta Mexicul prin preluarea unei parti din aceasta povara, urmand sa fie despagubit ulterior.Reducerea livrarilor de petrol cu 15% ar putea fi insa insuficienta pentru a opri declinul cotatiilor, potrivit estimarilor facute saptamtna trecuta de bancile Goldman Sachs si UBS, care au prognozat ca preturile vor reveni la 20 de dolari pe baril, de la nivelul actual de 32 de dolari pe baril si de la nivelul de 70 de dolari consemnat la inceputul acestui an.Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau american, Donald Trump, au subliniat "marea importanta" a acordului OPEC si partenerilor acesteia privind reducerea istorica a productiei de petrol, scrie AFP.In cursul unei discutii telefonice a celor doi lideri, "s-a notat inca o data marea importanta a acordului in format OPEC+ privind scaderea productiei de petrol", a facut cunoscut Kremlinul intr-un comunicat.Kremlinul a precizat ca un apel comun a avut, de asemenea, loc intre Vladimir Putin, Donald Trump si regele Salman al Arabiei Saudite."Cei trei lideri au sprijinit acordul incheiat in cadrul OPEC+ privind limitarea voluntara si treptata a productiei de petrol in scopul de a stabiliza piata mondiala si de a asigura viabilitatea economiei mondiale", a afirmat comunicatul.