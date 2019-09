Americanii au peste 640 de milioane de barili de petrol de rezerva, ascunsi in pesteri subterane

Ziare.

com

In conditiile in care preturile la titei au explodat, presedintele american Donald Trump a scris pe Twitter ca SUA ar putea folosi acest petrol de rezerva pentru a "mentine pietele aprovizionate".Petrolul la care se refera liderul american depaseste 640 de milioane de barili, acesta fiind depozitat in pesteri subterane din statele Texas si Louisiana.Ideea detinerii acestor "rezerve strategice" dateaza din anii '70, potrivit BBC Toti membrii Agentiei Internationale a Energiei (IEA) trebuie sa detina echivalentul importurilor de titei in 90 de zile, dar stocul american este cel mai mare depozit de urgenta din lume.Prima oara, politicienii americani au venit cu aceasta idee a unei rezerve de petrol la inceputul anilor '70, dupa ce un embargo de petrol din partea natiunilor din Orientul Mijlociu a determinat cresterea preturilor in intreaga lume.Membrii OAPEC (Organizatia Statelor Arabe Exportatoare de Petrol ) - inclusiv Iran, Irak, Kuweit, Qatar si Arabia Saudita - au refuzat sa exporte petrol in SUA, deoarece America a sustinut Israelul in razboiul arabo-israelian din 1973.Razboiul a durat doar trei saptamani in luna octombrie a acelui an. Dar embargoul - care a vizat si alte tari - a durat pana in martie 1974, ceea ce a facut ca preturile sa explodeze in intreaga lume, de la aproximativ 3 dolari la aproape 12 dolari pe baril.In prezent, exista patru locuri in care se pastreaza acest petrol de rezerva: in apropiere de Freeport si Winnie, in Texas, si langa orasele Lake Charles si Baton Rouge din statul Louisiana.Fiecare sit are mai multe pesteri de sare artificiale de pana la un kilometru sub pamant, unde se pastreaza titeiul. Aceasta metoda este mult mai ieftina decat pastrarea in rezervoare deasupra solului, dar si mai sigur.Cel mai mare sit este cel de la Bryan Mound, langa Freeport, care are o capacitate de stocare echivalenta cu 254 de milioane de barili de petrol.Pe pagina web a sitului se precizeaza ca, la 13 septembrie, in aceste pesteri erau stocate 644,8 milioane de barili de petrol.Amintim ca doua instalatii petroliere ale gigantului saudit Aramco au fost vizate de un atac cu drona sambata dimineata devreme, atacul fiind revendicat, in cursul zilei, de rebelii yemeniti Houthi.Acesta este al treilea atac de acest gen in ultimele cinci luni impotriva infrastructurilor gigantului petrolier.Atacul a determinat intreruperea productiei a 5,7 milioane de barili de titei zilnic, circa 50% din productia totala a Aramco, cu efecte imediate pe piata mondiala.A.D.