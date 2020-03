Arabia Saudita va mari productia de petrol la un nivel record. Nu vrea sa discute cu Rusia

Ziare.

Ciocnirea dintre titanii industriei petroliere Arabia Saudita si Rusia a condus luni scaderea cotatiilor petrolului cu 25% , provocand vanzari determinate de panica si pierderi masive pe Wall Street, bursa fiind deja afectata de epidemia de coronavirus.Presedintele american Donald Trump a vorbit luni, telefonic, cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman, despre pietele energiei, a anuntat marti Casa Alba.Directorul general al Aramco, Amin Nasser, a spus ca in luna aprilie grupul va mari livrarile de petrol la 12,3 milioane de barili pe zi pentru clientii din Arabia Saudita si din strainatate, relateaza Reuters.Cantitatea este cu 300.000 de barili de petrol pe zi peste capacitatea maxima de productie, indicand ca Aramco ar putea efectua livrari si din rezerve.Arabia Saudita si Kuweitul au convenit sa reia productia la exploatari petroliere comune din asa-numita Zona Neutra.Secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, i-a spus, luni, ambasadorului Rusiei la Natiunile Unite ca pietele energiei trebuie sa ramana "ordonate", pe fondul cresterii ingrijorarii ca livrarile suplimentare din Arabia Saudita si Rusia vor provoca falimente in randul producatorilor de petrol de sist din SUA, ale caror preturi de productie sunt mai ridicate.In ultimele luni, Arabia Saudita a extras circa 9,7 milioane de barili de petrol pe zi. Regatul detine si stocuri de milioane de barili de petrol, astfel incat poate livra titei peste capacitatea sa de productie.Pretul petrolului Brent a crescut marti cu pana la 10%, la peste 37 de dolari pe baril, dupa ce ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a spus ca Moscova este pregatita sa discute noi masuri cu OPEC, oferind practic o oferta de pace Riadului.Dar ministrul saudit al Energiei, Abdulaziz bin Salman, a parut ca respinge ideea."Nu vad intelepciunea de a organiza intalniri in mai-iunie, care nu ar demonstra decat incapacitatea de a face ceea ce ar fi trebuit intr-o criza ca aceasta si a lua masurile necesare", a declarat printul Abdulaziz.Majorarea fara precedent a productiei de catre Riad survine dupa esecul discutiilor dintre OPEC si alti producatori de petrol, intre care Rusia, in cadrul OPEC+, pentru extinderea eforturilor comune de limitare a livrarilor de petrol dincolo de sgarsitul lunii martie, cand expira acordul din ultimii trei ani.Ministerul rus al Energiei a convocat o intalnire cu companiile petroliere, miercuri, pentru a discuta despre viitorul cooperarii cu OPEC, au declarat doua surse apropiate situatiei.Novak a spus ca producatorii de petrol rusi ar putea creste productia cu pana la 300.000 de barili pe zi si ca producatorii din tara au capacitatea de a majora livrarile cu 500.000 de barili pe zi.OPEC+ a redus livrarile de petrol cu 2,1 milioane de barili pe zi, in frunte cu Arabia Saudita, care si-a depasit cota de reducere asumata.Rusia si Arabia Saudita au constituite rezerve financiare care le permit sa faca fata unui razboi al preturilor indelungat.Dar scaderea preturilor petrolului, daca va fi de durata, va afecta ratingurile suverane ale statelor producatoare de petrol cu finante mai subrede, a avertizat agentia de evaluare financiara Fitch.Actiunile grupului Aramco au urcat cu 9,9%, la 31,15 riali pe unitate, nivel aflat sub cel de 32 de riali din oferta publica initiala efectuata in decembrie anul trecut.