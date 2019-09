Arabia Saudita anunta ca va relua productia de petrol afectata de atacurile cu drona. Preturile au inceput sa se stabilizeze

Preturile au inceput sa se stabilizeze

Reparatiile, "nu atat de semnificative"

Ziare.

com

Ministrul saudit al Energiei, printul Abdulaziz bin Salman, a declarat ca productia de petrol va fi in octombrie de 9,89 de milioane de barili pe zi si ca se vor efectua toate livrarile aferente acestei luni, relateaza Reuters.Acesta a declarat ca regatul va ajunge la sfarsitul lunii septembrie la o capacitate de 11 milioane de barili de petrol pe zi si la 12 milioane de barili pe zi la sfarsitul lui noiembrie."Livrarile de petrol vor reveni pe piata la nivelul la care erau sambata, la ora 3:43 a.m.", a afirmat ministrul la o conferinta de presa sustinuta in orasul Jeddah de la Marea Rosie, afirmand ca grupul Aramco "a renascut ca pasarea Phoenix din cenusa", dupa acest atac.Printul Abdulaziz s-a referit la atacurile care au avut loc sambata impotriva uzinelor din Abqaiq si Khurais, la care se afla cea mai mare unitate de procesare a petrolului din lume, in urma carora a fost oprita jumatate din productia de titei a tarii, respectiv 5% din productia globala.Preturile petrolului au inceput sa se stabilizeze miercuri, inregistrand o scadere usoara, in urma acestui anunt, investitorii fiind totusi precauti inaintea unei reduceri asteptate a dobanzilor de catre Rezerva Federala a Statelor Unite, transmite Reuters.Indicele MSCI pentru actiunile din regiunea Asia-Pacific, cu exceptia Japoniei, a urcat cu 0,13%, in timp ce indicele japonez Nikkei a stagnat.Actiunile de pe Wall Street au crescut marti, indicele S&P 500 avansand cu 0,26%.Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 0,1%, la 64,50 de dolari pe baril, cedand peste 60% din cresterea consemnata dupa atacul care a avut loc sambata impotriva unor instalatii petroliere majore din Arabia Saudita.Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata din SUA, a scazut cu 0,5%, la 59,06 dolari pe baril, comparativ cu un maxim de 68,38 de dolari pe baril atins luni.Directorul general al Aramco, Amin Nasser, a spus ca grupul inca face estimari privind lucrarile de reparatii, dar ca acestea "nu sunt atat de semnificative", avand in vedere marimea companiei.Aramco a stins 10 incendii intr-un interval de sapte ore, dupa atacul major, a spus Nasser in conferinta de presa.Acesta a aratat ca grupul este pe cale sa reia activitatile de rafinare la capacitate normala si ca exista suficiente produse din petrol pentru a aproviziona piata locala.Printul Abdulaziz a spus ca Riadul nu stie inca cine a condus atacurile si de ce, adaugand ca Arabia Saudita isi va continua rolul de furnizor sigur pentru pietele globale. Ministrul a aratat ca vor fi luate masuri mai stricte pentru a preveni alte atacuri, dar nu a oferit detalii.Ministrul de Externe a mai precizat ca investigatiile preliminare au indicat ca la atacuri a fost folosit armament iranian, despre care autoritatile au afirmat initial ca a implicat drone.