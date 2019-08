BP se retrage din Alaska dupa 60 de ani - o afacere de 5,6 miliarde de dolari

Ziare.

Acordul, care include participatii la cel mai prolific camp petrolier din istoria Statelor Unite, la Prudhoe Bay, si la oleoductul Trans Alaska Pipeline care are o lungime de 1.300 de kilometri, face parte din planul BP de a atrage 10 miliarde de dolari in urmatorii doi ani, prin intermediul unor vanzari de active, pentru a-si intari situatia financiara, transmite Reuters.BP si-a restrans de-a lungul anilor prezenta in Alaska, unde productia de petrol a scazut odata cu declinul zacamantului Prudhoe Bay. BP, care si-a inceput activitatea in Alaska in 1950, este operatorul Prudhoe, la care detine o participatie de 26%. Activitatile de productie la aceasta exploatare au inceput in 1977.In 2014, BP a vandut catre Hilcorp jumatate din detinerea sa la proiectul din Alaska. In acest an, cele doua companii urmau sa decida daca sa continue un proiect offshore ambitios, de 1,5 miliarde de dolari, care necesita constructia unei insule artificiale.Achizitia corespunde strategiei de lunga durata a Hilcorp de a cumpara exploatari ale unor zacaminte mature de la producatori mari de petrol si de a reduce costurile. Compania, fondata in 1990 de petrolistul texan Jeffery Hildebrand, desfasoara operatiuni in Statele Unite."Acest acord propulseaza Hilcorp ca al doilea mare producator si detinator de rezerve de petrol din Alaska, dupa ConocoPhillips", a spus Rowena Gunn, analist la Wood Mackenzie.Prudhoe a produs pana in prezent peste 13 miliarde de barili de petrol pe zi si se estimeaza ca are potentialul de a produce inca peste 2 miliarde de barili. Productia neta de petrol a BP in Alaska ar urma sa atinga in acest an aproape 74.000 de barili de petrol pe zi.Acordul prevede o plata initiala de 4 miliarde de dolari catre BP, iar restul de 1,6 miliarde de dolari vor fi platite in timp.Acordul are loc la cateva luni dupa ce BP a convenit vanzarea detinerilor la concesiunile din Golful Suez, din Egipt, catre compania Dragon Oil, din Dubai, pentru o suma care nu a fost dezvaluita.