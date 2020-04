Ce inseamna, de fapt, prabusirea istorica a pretului petrolului american sub 0 dolari/baril

Dezechilibre pe termen scurt

Ce sunt contractele futures

Ce inseamna tranzactionarea la cotatii negative a petrolului WTI pentru contractele futures cu livrare in luna mai?

Impactul asupra consumatorilor americani

Ce inseamna pentru companiile de transport aerian?

Cel mai important indicator

Impactul asupra sectorului energetic

Cum vor reactiona principalii jucatori?

Ce spune ministrul roman al Economiei

Implicatiile pentru Romania

Altfel spus, pentru prima data in istorie, producatorii si traderii de pe bursa americana au preferat sa plateasca ca sa scape de titei, avand in vedere ca e mai scump sa opresti extractia pentru cateva ore, iar spatiile de depozitare sunt aproape de capacitate maxima.Mai exact, petrolul american WTI cu livrare in luna mai a intrat, luni, in premiera in teritoriu negativ si a inchis sedinta de tranzactionare la -37,63 dolari pe baril. Ulterior, marti, a revenit in teritoriul pozitiv, iar apoi s-a prabusit din nou, ajungand la -7,70 dolari pe baril, transmite CNBC Fiind atat de aproape de expirare, singurele entitati care ar putea dori petrolul respectiv sunt si cele capabile sa faca livrarea acestuia, cum ar fi rafinariile sau companiile aeriene. Insa cum cererea este atat de redusa in contextul interdictiilor de miscare impuse pentru oprirea raspandirii noului coronavirus si toata lumea si-a facut stocuri, nu prea mai exista doritori. Prin urmare, cotatia a intrat in teritoriu negativ, ca o miscare disperata pentru a incuraja achizitia lui pe ultima suta de metri.Comparativ, cotatia petrolului b, relevant pentru piata europeana, a fost de 25,57 dolari pe baril (in scadere cu 9%), la incheierea sedintei de tranzactionare de luni. Pentru noi, romanii, evolutia acestuia ne intereseaza cel mai mult si ar trebui sa privim ce se intampla in SUA mai degraba ca pe un semnal al recuperarii lente a economiei mondiale, dupa cum vom explica in cele ce urmeaza.Este important de inteles ca fenomenul ajungerii pretului petrolului in teritoriu negativ s-a manifestat doar in cazul contractului cu scadenta de mai care urma sa expire astazi, in timp ce contractele cu scadente mai indepartate (iunie, iulie, august) si-au mentinut evolutia, explica Radu Puiu, Research Analyst in cadrul XTB Romania, intr-o analiza remisa Ziare.com."In momentul de fata, perspectiva investitorilor cu privire la valoarea actuala a petrolului este indicata de contractele futures pe iunie, care au pierdut ieri in jur de 14% si au incheiat sesiunea in jurul valorii de 21 dolari per baril. Atitudinea pesimista continua si astazi, cotatia WTI extinzandu-si secventa descendenta cu peste 30%. La momentul redactarii, pretul OIL.WTI bazat pe contractul pe iunie este in jurul nivelului de 17 dolari per baril, in revenire dupa ce a avut o scurta cadere spectaculoasa sub nivelul de 12 dolari per baril", mentioneaza analistul.Asadar, situatia nu este atat de grava pe cat ar putea parea la prima vedere, fiind efectul unor dezechilibre pe termen scurt. Astfel, investitorii care detineau pozitii de cumparare pe contractele pe mai au ajuns sa plateasca pentru a vinde aceste contracte din cauza ca volumul de petrol pe care ar trebui sa il primeasca ar fi dificil de depozitat. Capacitatea de depozitare la nivel global este de aproximativ 6,8 miliarde de barili, fiind in proportie de 60% ocupata. In acest context, rafinariile nu sunt dispuse ca prelucreze petrolul brut din cauza nivelului redus al cererii de combustibil ca urmare a masurilor de restrictionare."Dinamica extrem de volatila pe care o observam pe piata petrolului ar putea fi justificata drept o trezire la realitate pentru traderi. Problema reprezentata de un surplus masiv de oferta a inceput sa devina o certitudine in martie, totusi, preturile nu au suferit ajustari in conformitate cu aceasta. Investitorii au sperat ca un acord de reducere a productiei in cadrul OPEC+ ar putea echilibra situatia, dar s-a dovedit ca masurile luate nu sunt suficiente pentru a tempera situatia. Gravitatea situatiei este indicata si de informatiile conform carora Arabia Saudita si alti producatori OPEC iau in considerare reducerea imediata a productiei, in detrimentul asteptarii lunii mai.Este greu de crezut ca problemele din industria petrolului vor fi rezolvate rapid. Infrastructura este complicata iar procesul de oprire a productiei este costisitor. In plus, state precum Arabia Saudita si Rusia, ale caror economii sunt dependente de petrol, ar putea ezita sa accepte reduceri suplimentare de productie. In acest sens, perioada dificila pentru pretul petrolului ar putea sa continue. Momentul in care statele vor incepe sa relaxeze masurile iar cetatenii isi vor relua treptat activitatea normala ar putea reprezenta un punct de inflexiune pe piata petrolului. Majorarea cererii de combustibil ar putea reprezenta principalul element care va sustine pretul aurului negru", adauga analistul XTB Romania."Dinamica inregistrata pe scadenta mai a contractului futures WTI este de proportii istorice. Tehnic, vorbim de o situatie de dezechilibru intre cerere si oferta care a adus cotatii negative, fara precedent. Detinatorii de pozitii long au fost dispusi sa plateasca pentru a NU primi petrolul la termenele agreate. Este posibil ca o parte din fondurile implicate sa fi fost surprinse in mod brutal de lipsa de interes a participantilor pentru preluarea fizica a unor cantitati de petrol", explica, la randul sau, Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania."Pentru economie si firmele producatoare, este de urmarit cu foarte mare atentie ce se intampla la scadentele viitoare, in primul rand iunie, acolo unde preturile zaboveau peste 20 de dolari/baril ieri, dar au ajuns, la momentul redactarii, aproape de 16 USD/baril. Persistenta eventuala a unor cotatii reduse ar afecta negativ companii din SUA, sectorul de energie devenit mai important in ultimul deceniu, dar si veniturile unor state precum Arabia Saudita, Rusia sau Iran", adauga analistul.Contractele futures pe marfuri reprezinta obligatia de a cumpara sau a vinde un activ suport (de ex.: marfuri de baza - aur, argint sau petrol), cu specificatii standardizate (fixate) in prealabil de bursa, dar la un pret care este negociat astazi, urmand ca livarea si plata sau diferenta de pret sa se efectueze la o data ulterioara, potrivit definitiei publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, unde exista si cateva exemple de tranzactionare de astfel de marfuri Altfel spus, este o intelegere intre un vanzator si un cumparator de a vinde/cumpara o cantitate standard de marfuri cu livrarea in viitor la o data numita "scadenta" si la un pret negociat in momentul incheierii tranzactiei.Pretul unui baril de petrol variaza in functie de anumiti factori precum cerere, oferta si calitate.In ultima vreme, ca urmare a restrictiilor de circulatie impuse in contextul pandemiei de COVID-19, productia a depasit cu mult cererea, astfel ca depozitele de petrol WTI sunt atat de pline incat e greu sa mai gasesti spatiu pentru titei. Administratia Americana pentru Informatii in Domeniul Energiei (EIA) a transmis saptamana trecuta ca capacitatea de stocare a depozitului din Cushing, Oklahoma - cel mai important centru de acest fel din SUA - se afla, la 10 aprilie, la 72%."Nu mai exista spatiu de depozitare, asa ca aceasta marfa a devenit, practic, fara valoare. Iar cand se tranzactioneaza la preturi negative, inseamna ca se plateste pentru a-l tine departe de unitatile de stocare", explic Bob Yawger, care supravegheaza piata de contracte futures in cadrul filialei din New York a grupului Mizuho, potrivit The Straits Times Dincolo de supraaglomerarea in unitatile de stocare americane, prabusirea pretului pentru contractele cu livrare in mai este si o consecinta a modului in care petrolul este tranzactionat.Un contract futures este negociat la mia de barili, livrati la Cushing, unde companiile energetice detin unitati de stocare cu o capacitate de aproximativ 76 de milioane de barili fiecare.Fiecare contract se tranzactioneaza pentru o luna, cele pentru mai expirand marti. Investitorii care detin aceste contracte nu vor sa se ocupe de livrarea produsului si sa suporte costurile de depozitare, asa ca prefera sa plateasca ca sa scape de el.Comparativ, pretul pentru contractele care au termen in iunie este de peste 20 de dolari pe baril, insa se afla pe o usoara panta descendenta, ceea ce intareste ideea supraaglomerarii in spatiile de stocare. In plus, reprezinta un indicator al faptului ca traderii nu anticipeaza o revenire in forta a consumului in prima luna de vara.Prabusirea pretului petrolului american pentru contractele aferente lunii mai nu se va traduce intr-o prabusire a pretului si la pompa, mentioneaza Tom Kloza, analist la Oil Price Information Services."In mai, benzina, motorina si kerosenul se vor ieftini, insa nu ar trebui sa ne asteptam ca acestea vor fi date aproape pe degeaba. Nu vom vedea si o prabusire a pretului la pompa", a mentionat acesta pentru sursa citata.Companiile de transport aerian, care se confrunta cu grave probleme avand in vedere ca avioanele au fost consemnate in mare parte la sol dupa anularea multor curse, vor avea costuri de operare mai mici. Deci, este o gura de oxigen binevenita pentru acest sector.Totusi, acest lucru nu va duce prea curand la reluarea unor zboruri. Ci, mai degraba, companiile vor face niste economii in aceste vremuri de stramtorare, mentioneaza Raymond James, analist la Savanthi Syth, potrivit sursei citate.Contractele futures, avand in vedere ca se refera la tranzactii din viitor, arata mai degraba o tendinta a pietei."Semnalul pe care ni-l transmite piata energetica este ca cererea nu isi va reveni prea curand, iar supraaglomerarea in unitatile de stocare va mai dura o perioada", explica Kevin Flanagan, de la Wisdomtree Asset Management, pentru sursa citata.Dupa cum mentionam, pretul petrolului WTI pentru contractele futures cu livrare in luna iunie era la finalul sedintei de tranzactionare de luni de 20,43 de dolari pe baril, in scadere cu 18,4%. La acest indicator ar trebui sa ne uitam daca vrem sa observam modul in care investitorii privesc viitorul apropiat: cotatia nu e sub zero, dar se afla pe o panta descendenta, deci asteptarile nu sunt tocmai pozitive, dar nici prapastioase. Financial Times scrie despre faptul ca scaderea sub zero a cotatiei petrolului WTI al carui contract expira peste o zi nu poate provoca daune semnificative sectorului energetic american, insa pateaza reputatia "aurului negru" ca activ sigur, in special in randul investitorilor care au avut proasta inspiratie sa mizeze pe astfel de contracte in ultimele saptamani.Cel mai ingrijorator aspect il reprezinta insa diferenta colosala intre cererea si oferta de pe piata petrolului din SUA: productia depaseste cu 2 milioane de barili/zi nevoia rafinariilor americane care si-au incetinit activitatea, la care se adauga micsorarea capacitatii de stocare.Pentru ca balanta sa se echilibreze cat de cat, sursa citata mentioneaza ca fie consumul trebuie sa creasca, fie productia trebuie oprita, fie trebuie descoperite/infiintate noi unitati de depozitare.Pana atunci, pretul va ramane unul scazut si volatil, semn al unei piete profund dislocate.Financial Times sustine ca tranzactionarea petrolului WTI la cotatii negative reprezinta o rusine pentru Arabia Saudita si Rusia, care au incheiat o intelegere pentru reducerea productiei, ca mijloc de stimulare a pretului, dupa indelungi si aprinse dezbateri, precum si pentru presedintele american Donald Trump, care a militat in favoarea incheierii acestui acord.Desi reducerea productiei a fost pana nu demult o buna modalitate de a influenta cresterea pretului, acum acest lucru e egal zero. Motivul? Cererea la nivel mondial este mult prea redusa. In plus, reducerea productiei in Arabia Saudita si Rusia nu va rezolva problema lipsei de spatiu in unitatile de stocare americane.De ce Donald Trump e pus intr-o lumina proasta? Pentru ca daca pretul petrolului ramane in continuare la un nivel redus, extragerea lui devine neperformanta, ceea ce este o lovitura pentru companiile americane care extrag petrol din formatiuni de sist. Prin urmare, potrivit surselor Financial Times, la Casa Alba se discuta deja despre diverse forme de ajutorare a acestor producatori (de la impunerea unor tarife pentru importuri la eliberarea unor unitati de stocare pana la acordarea de stimulenti financiar pentru a tine titeiul in pamant). Deocamdata, Trump a anuntat ca americanii isi vor completa rezervele strategice de titei.Faptul ca pretul petrolului scade nu e neaparat un lucru bun, iar faptul ca scade pretul la pompa te ajuta pe moment dar nu este un semnal vis-a-vis de revenirea economiei globale si nationale, a afirmat, marti, Virgil Popescu, ministrul Economiei, care a precizat ca in Romania se lucreaza la capacitatea normala a sondelor Popescu a mai spus ca va scadea pretul titeiului de import, avand in vedere situatia petrolului american."Am vazut si eu ce s-a intamplat astazi in a doua jumatate a zilei, practic, pe piata americana indicele WTI a ajuns chiar la un -35 de dolari, ceea ce e fabulos. Parerea mea este ca petrolistii americani decat sa inchida sonde prefera sa piarda foarte mult la vanzarea petrolului pentru ca o inchidere de sonde si o redeschidere probabil ar avea costuri mult mai mari. Pe piata europeana, pretul este relativ stabil la 25 de dolari", a declarat ministrul luni la Digi24.El a mai spus ca, in momentul de fata, in Romania se consuma din productia interna foarte mult petrol."Putem sa spunem ca avem, ca sa zicem asa, un oarecare noroc in momentul de fata ca rafinaria de la Petromidia este intr-o revizie tehnica de o luna si jumatate si se consuma din productia interna foarte mult petrol. Deci nu am oprit sondele ca sa avem aceasta problema cum au americanii.De asemenea, acum se poate vedea si de ce acea ordonanta pe care am adoptat-o acum o saptamana cu privire la posibilitatea vanzarii pe piata a carburantilor fara adaosul acela de biocarburant ne poate ajuta in acest moment, pentru ca era foarte complicat sa aducem din import biocarburantul cu care se aditiveaza benzina si trebuia sa ramana in depozite, acum putem debloca aceste depozite", a adaugat Virgil Popescu.In opinia sa, pe un termen scurt, aceasta situatie nu ne afecteaza."Pentru mine, faptul ca pretul petrolului scade nu e neaparat un lucru bun, faptul ca scade pretul la pompa te ajuta pe moment dar nu este un semnal vis-a-vis de revenirea economiei globale si nationale. Cred ca un pret corect ne arata ca economia functioneaza si toate lucrurile vor intra in normal", a argumentat ministrul Economiei.El considera ca este un semn pentru economia globala ca in America ajunge sa se vanda petrolul la un pret negativ, iar faptul ca "flota de transport este plina, conductele sunt pline, e un semn ca se produce pe stoc, iar productia pe stoc nu e un lucru bun"."Va scadea pretul titeiului de import, asta va face o reducere la pompa, dar v-am zis consumul in Romania de carburant a scazut deja cam cu un 30%. Evident, e clar ca si necesarul de import este mai mic decat in lunile normale, dar asta nu inseamna ca pretul la pompa nu va trebui sa scada daca pretul petrolului se va duce in jos sub aceasta cotatie de 25 de dolari pe baril", a mai spus oficialul roman.Ceea ce trebuie mentionat este ca Romania nu importa petrol din SUA, astfel ca reducerile la pompa vor fi resimtite mai degraba ca o consecinta a ieftinirii petrolului Brent care se tranzactioneaza la bursa de la Londra, relevant pentru piata europeana, si al celui rusesc, care, la randul sau, e o consecinta directa a scaderii masive a cererii la nivel global. Potrivit datelor Comisiei Europene , importurile de petrol ale Romaniei au fost, in 2018, de 59,4 milioane de barili, adica 71% din necesarul de consum al celor trei rafinarii, Petromidia, Petrobrazi si Petrotel, restul fiind acoperit din resurse proprii. Iar principalele tari de unde cumparam "aurul negru" sunt Rusia si Kazahstan.Cum preturile petrolului se afla pe o panta descendenta la nivel mondial, ce efecte se vor resimti in Romania? Intr-o opinie remisa Ziare.com de Razvan Nicolescu, Partener Consultanta Deloitte Romania, acesta enumera urmatoarele implicatii:"Pentru consumatori, in special pentru transportatori, acest colaps al preturilor pare un castig pe termen scurt, de care nu se pot bucura, insa, din cauza reducerii masive de activitate generate de criza medicala. Pe termen lung, daca aceasta situatie va genera falimente si abandonari de productie in industria de petrol, acest lucru nu va ajuta la perspectivele de pret, adica nici consumatorii nu vor avea de castigat.Pentru stat, nu este o veste buna deloc, deoarece in industria de petrol din Romania isi desfasoara activitatea, inca, zeci de mii de oameni. In plus, bugetul de stat va fi afectat de plata redeventelor, taxelor si accizelor generate de scaderea de cotatie, consum si, eventual, productie.Pentru industrie, situatia este foarte ingrijoratoare. Pe zona de productie, in Romania sunt in operare campuri de petrol mici ca productivitate, cu un numar ridicat de sonde si un cost de productie semnificativ mai mare decat media internationala. Acest tip de productie este primul lovit de o scadere de pret masiva pe termen lung.Pe partea de rafinare, nu suntem deocamdata afectati grav datorita hazardului: rafinaria Petromidia a fost inchisa pentru revizie generala inca de la mijlocul lunii martie. Chiar si asa, pe fondul scaderii masive de consum, celelalte doua mari rafinarii (Petrobrazi si Petrotel) au inceput sa se confrunte deja cu probleme de functionare. Daca Petromidia isi termina revizia la timp si porneste la 1 mai, situatia se va complica si mai mult.Statul poate ajuta cu adevarat industria locala de rafinare si consumatorii in acelasi timp, reducand cotele obligatorii de biocarburanti care provin din import. Adica, in loc sa importam biocarburanti, am putea inlocui, provizoriu, molecula de biocarburant cu cea de benzina. In felul acesta am reduce riscul opririi activitatii la rafinarii si intrarii oamenilor in somaj tehnic, in prezent acestea operand aproape de limita minima de functionare (aproximativ doua treimi din capacitate).Si consumatorii ar iesi in castig, pentru ca nu vor mai plati biocarburantii din import, care nu aduc beneficii certe nici din perspectiva protejarii mediului si sunt mai scumpi decat combustibilii clasici produsi in rafinariile din Romania. Masura reducerii cotei de biocarburant doar in cazul unei probleme cu aprovizionarea din import, adoptata deja de autoritati, nu ajuta decat accidental sectorul local de rafinare.Ca in orice situatie dificila, exista si oportunitati. Oil Terminal, compania care administreaza capacitati importante de stocare la Constanta, ar putea deveni una dintre companiile energetice din Romania ce ar putea profita cel mai mult de pe urma crizei actuale. O crestere a tarifelor de stocare pentru titei si produse petroliere, transparentizarea capacitatilor disponibile si punerea rapida in functiune a cat mai multor capacitati ar putea creste semnificativ veniturile si profitabilitatea Oil Terminal, o companie cu actionariat diversificat, listata pe Bursa de Valori Bucuresti.O oportunitate teoretica ar putea fi si pentru stat. Exista capacitate de stocare si la agentia nationala care administreaza rezervele de stat. Imi este insa greu sa cred ca administratia noastra ar putea lua in calcul sa faca ce a facut Donald Trump in SUA, adica sa cumpere titei ieftin, sa il depoziteze si apoi, eventual, sa il vanda in perioade mai favorabile. De ani buni, astfel de strategii nu sunt implementate in tara noastra din lipsa de viziune antreprenoriala in administratie."