Deloitte: Pretul istoric negativ al petrolului. Implicatii pentru Romania

Tipul de titei West Texas Intermediate (WTI) a fost tranzactionat si la -40.32 USD/baril, in comparatie cu o valoare de 18.27 USD/baril inregistrata vineri.Constransi de scaderea cererii de produse petroliere cauzate de criza medicala, dar si de indisponibilitatea sau tendintele speculative legate de spatiile de stocare, producatorii si traderii au preferat sa vanda in pierdere deoarece oprirea productiei de titei dureaza si, uneori, nu se poate realiza fara asumarea riscului de scadere ulterioara de productivitate. O sonda oprita prezinta riscul ca la repornire sa nu mai produca la fel.Pentru a ajuta industria de profil care intretine un numar de important de locuri de munca, dar si simtind o oportunitate de afaceri, presedintele SUA Donald Trump a anuntat ca americanii isi vor completa rezervele strategice de titei. Paradoxal, toata aceasta situatie vine pe fondul acordului intre OPEC si Rusia, mediat de SUA, cu privire la reducerea cotelor de productie, acord care, deocamdata, nu produce rezultatele asteptate.Ca in orice criza, in timp ce companiile de upstream (productie) si downstream (vanzare) se confrunta cu probleme grave, cele de midstream (stocare si transport) infloresc, fiind, alaturi de Amazon, de Netflix si de companiile medicale, printre preferatele investitorilor la burse.Consecintele acestei situatii pentru Romania difera de la o categorie la alta.de care nu se pot bucura, insa, din cauza reducerii masive de activitate generate de criza medicala. Pe termen lung, daca aceasta situatie va genera falimente si abandonari de productie in industria de petrol, acest lucru nu va ajuta la perspectivele de pret, adica nici consumatorii nu vor avea de castigat.deoarece in industria de petrol din Romania isi desfasoara activitatea, inca, zeci de mii de oameni. In plus, bugetul de stat va fi afectat de plata redeventelor, taxelor si accizelor generate de scaderea de cotatie, consum si, eventual, productie.Pe zona de productie, in Romania sunt in operare campuri de petrol mici ca productivitate, cu un numar ridicat de sonde si un cost de productie semnificativ mai mare decat media internationala. Acest tip de productie este primul lovit de o scadere de pret masiva pe termen lung.datorita hazardului: rafinaria Petromidia a fost inchisa pentru revizie generala inca de la mijlocul lunii martie. Chiar si asa, pe fondul scaderii masive de consum, celelalte doua mari rafinarii (Petrobrazi si Petrotel) au inceput sa se confrunte deja cu probleme de functionare. Daca Petromidia isi termina revizia la timp si porneste la 1 mai, situatia se va complica si mai mult.Statul poate ajuta cu adevarat industria locala de rafinare si consumatorii in acelasi timp, reducand cotele obligatorii de biocarburanti care provin din import. Adica, in loc sa importam biocarburanti, am putea inlocui, provizoriu, molecula de biocarburant cu cea de benzina. In felul acesta am reduce riscul opririi activitatii la rafinarii si intrarii oamenilor in somaj tehnic, in prezent acestea operand aproape de limita minima de functionare (aproximativ doua treimi din capacitate).Si consumatorii ar iesi in castig, pentru ca nu vor mai plati biocarburantii din import, care nu aduc beneficii certe nici din perspectiva protejarii mediului si sunt mai scumpi decat combustibilii clasici produsi in rafinariile din Romania. Masura reducerii cotei de biocarburant doar in cazul unei probleme cu aprovizionarea din import, adoptata deja de autoritati, nu ajuta decat accidental sectorul local de rafinare.Ca in orice situatie dificila, exista si oportunitati. Oil Terminal, compania care administreaza capacitati importante de stocare la Constanta, ar putea deveni una dintre companiile energetice din Romania ce ar putea profita cel mai mult de pe urma crizei actuale. O crestere a tarifelor de stocare pentru titei si produse petroliere, transparentizarea capacitatilor disponibile si punerea rapida in functiune a cat mai multor capacitati ar putea creste semnificativ veniturile si profitabilitatea Oil Terminal, o companie cu actionariat diversificat, listata pe Bursa de Valori Bucuresti.O oportunitate teoretica ar putea fi si pentru stat. Exista capacitate de stocare si la agentia nationala care administreaza rezervele de stat. Imi este insa greu sa cred ca administratia noastra ar putea lua in calcul sa faca ce a facut Donald Trump in SUA, adica sa cumpere titei ieftin, sa il depoziteze si apoi, eventual, sa il vanda in perioade mai favorabile. De ani buni, astfel de strategii nu sunt implementate in tara noastra din lipsa de viziune antreprenoriala in administratie.