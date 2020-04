Dupa acordul istoric, pretul petrolului a crescut deodata cu 4%

Ziare.

Dupa mai multe zile de negocieri, Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), Rusia si alti producatori, reuniti intr-un grup denumit OPEC+, au convenit duminica sa-si reduca productia cu 9,7 milioane barili pe zi in lunile mai si iunie, o reducere echivalenta cu aproximativ 10% din productia mondiala de petrol, transmite Reuters.Ca reactie la aceasta decizie, in jurul orei 05:19 GMT, cotatiile futures la titeiul Brent au crescut cu 1,29 dolari sau 4,1%, pana la 32,77 dolari per baril, in timp ce cotatiile futures la barilul de titei american West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 1,01 dolari sau 4,4%, pana la 23,77 dolari per baril."Acest acord permite industriei mondiale a petrolului, economiilor nationale si altor industrii dependente de petrol sa evite o criza grava", sustine vicepresedintele IHS Markit, Daniel Yergin. "Acest acord limiteaza acumularea de stocuri, ceea ce va reduce presiunile asupra preturilor cand situatia va reveni la normal, indiferent cand va avea loc aceasta revenire", a adaugat Yergin. Liderii celor trei mari producatori de petrol , presedintele Rusiei Vladimir Putin, presedintele SUA, Donald Trump si regele Salman al Arabiei Saudite "au sprijinit acordul incheiat in cadrul OPEC+ privind limitarea voluntara si treptata a productiei de petrol, in scopul de a stabiliza piata mondiala si de a asigura viabilitatea economiei mondiale", se arata intr-un comunicat de presa al Kremlinului.In pofida acestei reduceri fara precedent a productiei de petrol, ingrijorarile cu privire la evolutia cererii de petrol au limitat castigurile inregistrate de cotatiile barilului de petrol. Consumul mondial de combustibil este cu aproximativ 30% mai mic din cauza pandemiei de coronavirus care a ucis peste 100.000 de persoane si a introdus in carantina guverne si companii din intreaga lume."Nu ne asteptam la o revenire sustenabila a pretului la petrol pana la aparitia pe piata a unei cereri semnificative, in trimestrul al treilea", sustine Harry Tchilinguirian, analist la BNP Paribas.