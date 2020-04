OPEC si Rusia, reducere record a productiei de petrol. Se asteapta dupa americani

Ziare.

Grupul, cunoscut sub numele de OPEC+, a precizat ca acordul final depinde de semnarea acordului de catre Mexic, dupa ce acest stat nu a acceptat reducerea productiei de titei solicitata, transmite Reuters. Discutiile dintre ministrii Energiei ai unora dintre cele mai importante state vor fi reluate vineri., iar alte 5 milioane de barili de petrol pe zi ar urma sa provina de la alte natiuni, pentru a contribui la reactia fata deCererea de carburanti la nivel global a scazut cu circa 30 de milioane de barili pe zi, care reprezinta 30% din livrarile mondiale, ca efect al restrictiilor de consemnare la sol a avioanelor, al scaderii utilizarii de vehicule si al restrangerii activitatilor economice.Reducerea livrarilor de petrol cu 15 milioane de barili pe zi nu va fi suficienta pentru a opri umplerea rapida a facilitatilor de stocare. Si, departe de a semna vreo disponibilitate de a oferi sprijin, presedintele american Donald Trump a avertizat Arabia Saudita cu masuri punitive daca nu rezolva problema ofertei excedentare din piata.Trump, care a spus ca productia de petrol a Statelor Unite scade deja din cauza preturilor mici, a avertizat Riadul ca ar putea suporta sanctiuni si tarife pentru petrolul sau, daca nu va reduce livrarile suficient pentru a ajuta industria americana a petrolului, care are probleme din cauza preturilor mici.Un consilier de la Casa Alba a declarat ca Trump a discutat telefonic cu presedintele rus Vladimir Putin si cu regele Salman al Arabiei Saudite, despre negocieri, dupa ce un oficial american a spus ca apropierea de un acord a OPEC+ da pietei "un semnal puternic".Oficiali ai OPEC si Rusiei au spus ca amploarea crizei necesita implicarea altor producatori."Ne asteptam ca alti producatori din afara OPEC+ sa se alature masurilor, ceea ce s-ar putea intampla maine, in timpul intalnirii G20", a declarat Kirill Dmitriev, seful fondului suveran al Rusiei si unul dintre principalii negociatori ai Moscovei.Discutiile de joi ale OPEC+ vor fi urmate de vineri de o conferinta la distanta intre ministrii Energiei din grupul G20, al celor mai mari 20 de economii ale lumii, organizata de Arabia Saudita.Surse din OPEC si Rusia au spus ca se asteapta ca alti producatori sa contribuie cu o reducere a livrarilor de petrol de 5 milioane de barili pe zi, dar comunicatul de joi al OPEC+ nu mentioneaza vreo conditie.Pretul petrolului Brent, care a atins in martie cel mai scazut nivel din ultimii 18 ani, a fost tranzactionat joi in jurul valorii de 32 de dolari pe baril, jumatate fata de nivelul de la sfarsitul anului 2019.Documentele arata ca OPEC+ va reduce livrarile de petrol cu 10 milioane de barili pe zi in mai si iunie. Toti membrii vor reduce productia de petrol cu 23%. Arabia Saudita si Rusia vor limita productia cu cate 2,5 milioane de barili de petrol pe zi, iar Irakul cu peste 1 milion de barili pe zi.Ulterior, OPEC+ va atenua masurile. Astfel, OPEC+ va restrictiona livrarile de petrol cu 8 milioane de barili pe zi in intervalul iulie-decembrie si cu 6 milioane de barili pe zi in perioada ianuarie 2021-aprilie 2022.Statele Unite, a caror productie de petrol a devenit mai mare decat cea a Arabiei Saudite si a Rusiei, au fost invitate la discutiile de joi ale OPEC+, dat nu este clar daca au fost reprezentate la videoconferinta. Brazilia, Norvegia si Canada au fost la randul lor invitate.Autoritatile americane au anuntat deja ca productia din SUA va scadea in mod natural, pe parcursul a doi ani, dar nu s-au angajat la un nivel anume.Intr-un semn ca OPEC+ are probleme sa atraga un sprijin mai larg, principala provincie producatoare de petrol din Canada, Alberta, a anuntat ca productia sa a scazut deja si ca OPEC nu i-a cerut sa reduca mai mult livrarile. Provincia a precizat ca a sustinut ideea SUA, de aplicare de tarife pentru petrolul importat.Inainte de discutiile de joi, Moscova si Riadul erau in conflict in urma esuarii negocierilor din luna martie pentru prelungirea acordului existent de reducere a livrarilor de petrol, care a dus la cresterea productiei de catre sauditi.