Pretul petrolului a crescut cu peste 6%, dupa cea mai mare cadere din ultimii 30 de ani

In jurul orei 1:15 GMT, cotatia futures a barilului de petrol Brent a crescut cu 2,31 dolari, sau 6,7%, pana la 36,67 dolari, in timp ce cotatia futures a barilului de petrol West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,79 dolari, sau 5,8%, pana la 32,92 dolari, dupa ce luni cotatiile au inregistrat o scadere de aproape 25%.Este vorba de cea mai mare scadere procentuala inregistrata intr-o singura zi de pretul petrolului , dupa data de 17 ianuarie 1991, cand a izbucnit primul razboi din Golf."Daca te uiti la situatia in care se afla industria petroliera, preturi de aproximativ 30 de dolari nu sunt profitabile. Arabia Saudita si alti producatori din Orientul Mijlociu se confrunta cu constrangeri bugetare.Rusia are nevoie de fonduri, iar petrolul de sist trebuie sa ajunga la o cotatie de 50 de dolari per baril. Daca pui laolalta toate aceste elemente inseamna ca vor trebui sa ajunga la un acord", sustine Jonathan Barratt, director de investitii la Probis Group, citat de Reuters.Cu toate acestea, analistii nu se asteapta la o revenire rapida a cotatiilor petrolului avand in vedere ca epidemia de coronavirus reduce cererea."Foarte rar pretul petrolului ramane sub nivelul costurilor. Insa avand in vedere asteptata acumulare a stocurilor in prima jumatate a anului nu vedem motive pentru o revenire rapida a pretului petrolului", considera analistii de la Bernstein Energy.Actiunile companiilor petroliere au cazut si ele, iar producatorii de petrol de sist au inceput sa reduca cheltuielile in asteptarea unor venituri mai mici.Actiunile Exxon au inregistrat o pierdere de 12%, cea mai mare scadere procentuala de dupa luna octombrie 2008, in mijlocul crizei financiare mondiale. Actiunile Chevron au scazut cu peste 15%, cea mai mare cadere de dupa lunea neagra din octombrie 1987.Piata aurului negrului a fost afectata de decizia Arabiei Saudite de a reduce drastic pretul titeiului, adoptand o strategie de pamant parjolit dupa esecul negocierilor care au avut loc saptamana trecuta intre OPEC si Rusia.La aceste negocieri partile nu au reusit sa se inteleaga asupra unor reduceri suplimentare de productie pentru a incerca sa puna capat scaderii consumului de petrol ca urmare a epidemiei de coronavirus.Pe partea cererii, Agentia Internationala a Energiei (IEA) a avertizat, luni, ca cererea mondiala de petrol va inregistra in acest an prima sa contractie de dupa 2009, in conditiile in care activitatea economica mondiala va stagna din cauza coronavirusului.Conform celor mai recente estimari ale IEA publicate luni, cererea mondiala de petrol va fi de 99,9 milioane de barili pe zi (bpd) in 2020, cu aproximativ 90.000 de barili pe zi mai mica decat in 2019. Este pentru prima data dupa 2009 cand cererea mondiala de petrol va scadea in ritm anual.IEA a avertizat ca, in conformitate cu un scenariu pesimist, conform caruia guvernele nu vor reusi sa tina sub control raspandirea coronvirusului, consumul de petrol ar putea scadea chiar si cu 730.000 bpd comparativ cu 2019.