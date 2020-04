Pretul petrolului american se prabuseste la cel mai redus nivel din ultimele trei decenii

Ziare.

Astfel, cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI) cu livrare in mai, ale carui contracte futures expira marti, a coborat cu 57%, respectiv cu 10,52 de dolari, la 7,98 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins dupa anul 1986.Pretul petrolului Brent, de referinta la Londra, pentru care au intrat in vigoare contractele futures pentru luna iunie, a coborat cu 5,2%, la 26,62 dolari pe baril.Contractele futures pentru petrolul WTI cu livrare in iunie, care expira pe 19 mai, au scazut cu circa 9%, la 22,75 dolari pe baril. Contractele petrolului WTI aferente lunii iulie au scazut cu aproximativ 5%, la 28 de dolari pe baril.Spread-ul dintre contractele futures ale petrolului WTI pentru luna mai si luna iunie este cel mai mare din istorie, a spus Jeff Kilburg, analist la firma KKM Financial."Acesta este un fenomen produs din cauza expirarii contractelor pentru luna mai, cuplata cu scaderea record a cotatiei titeiului", a spus analistul.Pandemia de coronavirus a dat o lovitura puternica activitatilor economice la nivel mondial si a subminat cererea de titei.In timp ce OPEC si alte state producatoare de petrol au incheiat un acord istoric, care prevede reducerea livrarilor de titei cu 9,7 milioane de barili pe zi incepand cu luna mai, mulai argumenteaza ca masura va fi insuficienta pentru a compensa declinul cererii.Agentia Internationala pentru Energie a avertizat in raportul sau lunar ca cererea de petrol din aprilie ar putea fi cu 29 de milioane de barili pe zi mai mica fata de aceeasi perioada a anului trecut, un nivel care nu a mai fost intalnit din 1995.