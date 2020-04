Pretul petrolului: Cea mai mare pierdere din istorie, in primele 3 luni din 2020

Ziare.

com

In primul trimestru din 2020, preturile petrolului au inregistrat cea mai mare pierdere din istorie, iar in martie au scazut cu circa 55%.Preturile petrolului au scazut din cauza pandemiei care a redus consumul de carburanti la nivel mondial, iar presiuni suplimentare au fost generate de incapacitatea OPEC si a Rusiei de a extinde acordul de limitare a productiei de titei, aminteste Reuters.Miercuri, cotatiile petrolului au scazut pe fondul cele mai mari cresteri saptamanale a stocurilor din Statele Unite din 2016, in timp ce cererea de benzina a consemnat cel mai mare declin saptamanal dun istorie, din cauza pandemiei.Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 17 centi, la 20,31 dolari pe baril, dupa un minim de 19,9 dolari pe baril.Cotatia petrolului Brent a scazut cu 1,61%, la 24,74 dolari pe baril. Indicele a scazut luni la 21,65 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din anul 2002.Potrivit AIE,Producatorii au reactionat la scaderea preturilor, prin reducerea semnificativa a cheltuielilor pentru noi exploatari, cu 20%-35% comparativ cu nivelurile planificate pentru 2020.Un pret al petrolului de 25 de dolari pe baril va face ca unii furnizori internationali de gaze sa aiba probleme sa isi acopere costurile operationale, potrivit agentiei.