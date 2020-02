Pretul petrolului de referinta in SUA a inregistrat cea mai grava scadere de dupa 2008, din cauza coronavirusului

Ziare.

Investitorii sunt tot mai ingrijorati ca virusul s-a extins din China in alte 50 de tari, transmite CNBC.Pretul petrolului american West Texas Intermediate a inchis vineri in scadere cu 4,9%, la 44,76 de dolari pe baril, iar pe ansamblul saptamanii s-a contractat cu circa 16%, cel mai amplu declin inregistrat dupa decembrie 2008.Contractele petrolului Brent, cu livrare in luna mai, au scazut vineri cu 3,2%, la 50,749 dolari pe baril, cel mai redus nivel din ultimele 14 luni.Numarul noilor infectii cu coronavirus anuntate la nivel mondial il depaseste in prezent pe cel din China, unde peste 2.700 de oameni au murit. Alte 57 de decese au avut loc in alte tari."Preturile petrolului evolueaza tangential cu stirile legate de epidemiile secundare", a declarat Stephen Innes, director pentru strategie pe piata la firma AxiCorp.Pretul petrolului Brent, care a scazut si joi, cu circa 2%, a coborat in aceasta saptamana cu aproximativ 13%, cea mai mare scadere saptamanala consemnata dupa ianuarie 2016."Un pret al petrolului Brent de sub 50 de dolari pe baril ar fi scenariu de cosmar pentru OPEC si ar putea provoca o reactie din partea grupului principal", a declarat Jeffrey Halley, analist senior la firma de brokeraj OANDA.Unii participanti la tranzatii se asteapta totusi ca vanzarile recente sa fie tinute sub control in curand, odata cu temperarea ingrijorarilor"Trebuie sa credem ca virusul COVID-19 va fi adus sub control in curand. Sunt optimist ca vom vedea niste vesti pozitive pana cel tarziu la jumatatea saptamanii viitoare", a declarat Sukrit Vijayakar, director pentru consultanta in domeniul energiei la firma Trifecta.Traderii spera ca OPEC si aliatii sai, intre care Rusia, vor decide reduceri mai accentuale ale livrarilor, la reuniunea care va avea loc la Viena, pe 5-6 martie.Arabia Saudita, care va continua sa colaboreze cu Rusia in domeniul politicilor referitoare la petrol, isi va reduce livrarile de petrol in China cu cel putin 500.000 de barili pe zi, din cauza cererii mai mici din partea rafinariilor, in luna martie.