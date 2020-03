Pretul petrolului poate scadea la 10 dolari pe baril. In curand nu mai raman spatii de stocare pentru toata productia

Apelul americanilor

De la 65 la 25 de dolari barilul

Nivelurile de stocare a petrolului in instalatiile de depozitare din toata lumea au ajuns la aproximativ trei sferturi, dupa inchiderea in ianuarie a principalelor rafinarii din zonele industriale ale Chinei, scrie The Guardian preluat de Mediafax Expertii preconizeaza, insa, ca industria petroliera va continua sa umple stocul cu petrol brut in saptamanile si lunile urmatoare, deoarece pandemia va continua sa determine o scadere a cererii de resurse naturale la nivel mondial.a petrolului de productie interna, potrivit analistilor de la compania de consultanta energetica Rystad Energy.Restul lumii va ajunge in aceeasi situatie in maxim cateva luni.O solutie pentru aceasta problema ar putea fi depozitarea pe vasele petroliere aflate in largul marilor si oceanelor, dar pentru ca acest lucru sa fie profitabil, ar trebui ca pretul petrolului sa scada in continuare.In acest context, Statele Unite au solicitat Arabiei Saudite, lidera de facto a OPEC, sa puna capat razboiului preturilor cu Rusia, relateaza CNBC, preluata de News.ro Intr-un comunicat publicat de Departamentul de Stat al SUA, un purtator de cuvant a confirmat ca secretarul Mike Pompeo a vorbit cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman."Secretarul Pompeo si printul mostenitor s-au concentrat pe nevoia de a mentine stabilitatea pe pietele globale de energie pe fondul reactiei mondiale", se arata in comunicat."Secretarul a subliniat ca, in calitate de lider al G20 si de lider energetic important, Arabia Saudita are o oportunitate reala de a se ridica la inaltimea aceastei situatii si de a linisti pietele globale de energie si cele financiare, intr-o perioada in care lumea se confrunta cu incertitudini economice grave", adauga doscumentul. Pretul global al petrolului a atins saptamana trecuta valoarea de 25 de dolari pe baril, fata de 65 de dolari cat era la inceputul anului.La inceputul lunii martie, reprezentantii OPEC si aliatiilor din afara organizatiei, reuniti in cadrul OPEC +, nu au reusit sa cada de acord asupra extinderii acordului de limitare a livrarilor, care va expira pe 31 martie.In urma acestui esec, Arabia Saudita si Rusia au anuntat ca vor creste productia de petrol.Expertii spun ca s-ar putea ajunge la 10 dolari pe baril, un pret apropiat de cel din 1998, cand a fost atins cel mai scazut nivel din istorie.Analistii de la Rystad estimeaza ca lumea are aproximativ 7,2 miliarde de barili de petrol brut in depozitare, dintre care 1,3 miliarde la bordul petrolierelor aflate pe mare.