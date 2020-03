Pretul petrolului, scadere istorica: S-a prabusit cu 25% intr-o singura noapte

Ziare.

Cotatiile futures pentru titeiul Brent au scazut cu 12,23 dolari sau 27%, pana la 33,04 dolari per baril in jurul orei 05:52 GMT, dupa ce anterior a coborat pana la 31,02 dolari, cel mai scazut nivel inregistrat dupa luna februarie 2016. Daca aceasta tendinta va continua, titeiul Brent se indreapta spre cea mai mare scadere inregistrata intr-o singura zi dupa data de 17 ianuarie 1991, cand a inceput primul razboi din Golf, transmite Reuters.De asemenea, cotatia barilului de titei american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 11,88 dolari, sau 29%, pana la 29,40 dolari, dupa ce a anterior a ajuns pana la 27,34 dolari, de asemenea cea mai scazuta valoare de dupa luna februarie 2016. Si in acest caz, referinta WTI se indreapta spre cel mai mare declin inregistrat vreodata intr-o singura zi, depasind caderea de 33% inregistrata in luna ianuarie 1991."Arata ca o cursa in jos pentru a obtine comenzi", sustine Jonathan Barratt, director de investitii la Probis Securities inSydney.Piata aurului negrului a fost afectata de decizia Arabiei Saudite de a reduce drastic pretul titeiului, adoptand o strategie de pamant parjolit dupa esecul negocierilor care au avut loc saptamana trecuta intre OPEC si Rusia. La aceste negocieri partile nu au reusit sa se inteleaga asupra unor reduceri suplimentare de productie pentru a incerca sa puna capat scaderii consumului de petrol ca urmare a epidemiei de coronavirus.Dezintegrarea unui grup denumit OPEC+, format din Organizatia Statelor Producatoare de Petrol si Rusia, a pus capat unei perioade de peste trei ani de cooperare a celor mai mari producatori mondiali de petrol care s-au inteles intre ei pentru a stabiliza piata.Cu toate acestea, doua surse au declarat duminica pentru Reuters ca Arabia Saudita intentioneaza sa isi majoreze productia de petrol la peste 10 milioane de barili pe zi in aprilie. Prin aceasta decizie, cel mai mare exportator mondial de petrol incearca sa pedepseasca Rusia, numarul doi mondial, pentru ca Moscova nu a sprijinit reducerile de productie propuse saptamana trecuta de OPEC.Ultima data cand Arabia Saudita, Rusia si alti mari producatori de petrol s-au luptat intre ei pentru cota de piata a fost intre 2014 si 2016, ca reactie la majorarea productiei de petrol a SUA, care a devenit un important producator mondial de petrol gratie petrolului de sist."Prognozele pentru piata petrolului sunt chiar mai sumbre decat in luna noiembrie 2014, cand a inceput ultimul razboi al preturilor, avand in vedere ca vine pe fondul unei scaderi semnificative a cererii de petrol din cauza coronavirusului", sustin analistii de la Goldman Sachs.Atat Goldman Sachs cat si alte mari banci precum Morgan Stanley si-au revizuit prognozele privind cresterea cererii de petrol, Morgan Stanley prognozand ca cererea de petrol a Chinei va stagna in 2020. De asemenea, Goldman Sachs se asteapta la o contractie de 150.000 de barili pe zi a cererii mondiale de petrol.Pe alte piete, dolarul s-a depreciat semnificativ in raport cu yenul japonez iar aurul a atins cel mai ridicat nivel de dupa 2013, in conditiile in care investitorii se indreapta spre activele sigure.