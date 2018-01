Romania, judecata la Curtea UE pentru ca n-a aplicat o directiva. Guvernul da vina pe Parlament

Ce prevede directiva

Parlamentul, ocupat cu alte lucruri in ultimele luni

Ziare.

com

Conform Directivei privind stocurile petroliere, statele membre au obligatia de a asigura mentinerea si disponibilitatea unui nivel minim de rezerve de titei si/sau de produse petroliere pentru a garanta siguranta aprovizionarii cu resurse petroliere a UE.La 20 noiembrie 2015, Comisia a reamintit Romaniei obligatiile ce ii revin in temeiul Directivei privind stocurile petroliere, printre care obligatia de a dispune de proceduri de urgenta si de un plan de urgenta in cazul aparitiei unei disfunctionalitati majore in aprovizionare, dar si obligatia de a asigura un cadru clar si eficace pentru ca operatorii sa isi poata delega obligatiile de stocare.Comisia a pus in discutie si faptul ca legislatia romana interzice utilizarea stocurilor petroliere drept garantii reale, adica drept active oferite ca garantie pentru a obtine un imprumut, ceea ce ar putea face mai dificila indeplinirea obligatiei operatorilor economici de a detine stocuri.Intrucat Romania nu a abordat aceste aspecte, Comisia i-a adresat un aviz motivat la 18 noiembrie 2016. In consecinta, Comisia a decis acum sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a UE.Directiva privind rezervele petroliere (Directiva 2009/119/CE a Consiliului) impune statelor membre obligatia de a mentine un nivel minim de rezerve de titei si/sau de produse petroliere si ofera UE siguranta aprovizionarii cu resurse petroliere.In acest context, statele membre trebuie sa dispuna de proceduri si planuri corespunzatoare pentru situatii de urgenta, astfel incat sa faca fata eventualei aparitii a unei disfunctionalitati majore in aprovizionare.In plus, statele membre pot impune companiilor obligatii de a detine rezerve de titei si/sau de produse petroliere in anumite limite. Companiile carora li se impun astfel de obligatii trebuie, de pilda, sa le poata delega pe teritoriul UE in anumite conditii si cu anumite limitari. Directiva privind stocurile petroliere trebuia transpusa pana la 31 decembrie 2012.In replica, Ministerul Energiei arata ca legea de transpunere a Directivei europene privind stocurile petroliere a fost aprobata de Guvern in luna mai a anului trecut si se afla in prezent in procedura parlamentara."Legea prin care este transpusa Directiva privind stocurile minime petroliere a fost aprobata de Guvernul Romaniei in luna mai a anului trecut si, in acest moment, este in procedura parlamentara avansata. Imediat ce Parlamentul va aproba aceasta lege, vom informa Comisia Europeana ca am finalizat transpunerea directivei", au spus oficialii Ministerului Energiei, precizand ca, in acel moment, procedura de infringement se va inchide.