Sfarsitul aliantei dintre OPEC si Rusia? Preturile petrolului au ajuns la cele mai reduse niveluri de la jumatatea lui 2017

Dupa trei ani de cooperare intre Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) si Rusia, Moscova a refuzat sa suporte o scadere mai mare a productiei de petrol pentru a reduce oferta excedentara si a sustine preturile care au scazut de la declansarea epidemiei de coronavirus.OPEC a raspuns prin eliminarea tuturor limitelor impuse propriei sale productii de petrol."Acesta ar putea fi sfarsitul aliantei dintre OPEC si Rusia. Pentru prima oara in ultimii ani, la sfarsitul lunii martie nu va exista o cota pentru producatorii din OPEC", a declarat Phil Flynn, analist la firma Price Futures Group din Chicago.Diviziunile dintre OPEC si Rusia readuc in memorie prabusirea preturilor petrolului din 2014, cand Arabia Saudita si Rusia s-au luptat pentru cota de piata cu producatorii de la exploatarile de sist din Statele Unite, care nu au participat niciodata la acordurile de limitare a productiei.Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 4,08 dolari, respectiv cu 8,2%, la 45,91 dolari pe baril, in timp ce contractele pentru petrolul american WTI au coborat cu 3,8 dolari, sau cu 8,3%, la 42,10 dolari pe baril.Pe parcursul tranzactiilor, pretul petrolului Brent a scazut pana la 45,28 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins dupa iunie 2017, in timp ce cotatia petrolului WTI a coborat la 41,77 dolari pe baril, nivel minum dupa august 2016.Atat petrolul Brent cat si petrolul WTI sunt pe cale sa inregistreze cel mai mare declin procentual zilnic din 2015, fiind in scadere cu peste 30% in acest an.Diferenta dintre pretul petrolului Brent si cel al petrolului WTI a scazut cu peste 40% in ultimele doua saptamani, la numai 3,28 de dolari pe baril, fiind cea mai scazuta dupa martie 2018.Numarul persoanelor infectate cu coronavirus la nivel mondial a depasit 100.000, pe masura ce epidemia s-a extins in mai multe tari, iar impactul economic s-a agravat. Districtele de afaceri au inceput sa se goleasca, iar pietele de actiuni au scazut.OPEC a insistat pentru o reducere suplimentara de 1,5 milioane de barili de petrol pe zi, pana la sfarsitul anului 2020.Statele din afara OPEC ar fi urmat sa contribuie cu 500.000 de barili de petrol pe zi la reducerea suplimentara a livrarilor, potrivit ministrilor OPEC. Noul acord ar fi adus reducerea totala a productiei la 3,6 milioane de varili de petrol pe zi, respectiv circa 3,6% din oferta globala."Acordul este mort", a spus o sursa din OPEC. Un comunicat al OPEC+ nu a facut nicio referire la reducerea productiei.O sursa a declarat pentru Reuters ca OPEC+ va organiza o intalnire a unei comisii tehnice pe 18 martie. Analistii se asteapta ca organizatia sa se foloseasca de intalnire pentru a stabili urmatoarea miscare.