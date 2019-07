Ziare.

La mare distanta in spate, au urmat regiunile Sud Muntenia (12,3%), Nord-Vest (11,8%) si Centru (11,5%) . Regiunile din partea de est a tarii si-au imbunatatit performanta relativa si au reusit sa treaca pragul de zece procente (10,5% Sud-Est si 10,2% pentru Nord-Est).Sub acest prag s-au plasat, din motive diferite, regiunea Vest (9,6% din PIB, compusa din doar patru judete) si Sud-Vest Oltenia (7,4%, cu doar cinci judete dar si din cauza faptului ca este un pol al saraciei).Daca facem abstractie de concentrarea fireasca din zona Capitalei, impartirea rezultatelor pe actualele regiuni de dezvoltare apare ca fiind relativ echilibrata, cu exceptia notabila a regiunii Sud-Vest Oltenia.In schimb, se observa diferente foarte mari in interiorul regiunilor, unde apare, de regula, un judet puternic dezvoltat si unul sau mai multe judete foarte sarace.Astfel, Timisul concentreaza peste 50% din rezultatul regiunii Vest, Constanta si Clujul trec de 40% in zona lor, Dolj, Prahova si Iasi trec pragul regional de 30%, doar Brasovulo fiind sub acest prag.Prin contrast, nu mai putin de 13 judete, adica un sfert din total, nu prind pragul de 10%, cele mai multe (patru) fiind in Regiunea Sud-Muntenia.Zece judete nu au reusit anul trecut sa atinga un PIB de 10 miliarde de lei.Citeste mai multe despre Aportul judetelor si regiunilor la PIB: decalaje severe intre cele "2-3 Romanii" pe site-ul Curs de Guvernare.