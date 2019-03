Ce nu spune PSD cand se lauda ca am depasit PIB-ul Portugaliei si Greciei

Printre atatea laude, PSD uita sa spuna un lucru foarte important

"Eurostat atesta oficial ca PIB-ul Romaniei l-a depasit pe cel al Portugaliei, dupa ce in urma cu un an l-a depasit pe cel al Greciei! Suntem mandri de performanta tarii noastre si a romanilor care au dat valoare masurilor PSD de stimulare a investitiilor si au facut posibil acest rezultat exceptional.Este dovada clara a cresterii bunastarii generale a tarii si a romanilor, dincolo de cifre si de sentimentul legitim de mandrie", scrie PSD pe Facebook.Social-democratii mai spun ca vor continua aplicarea programului de guvernare pentru a consolida cresterea economiei."Economia noastra este azi mai puternica si continua sa creasca, ceea ce va aduce beneficii romanilor si o influenta mai mare pentru Romania, inclusiv asupra deciziilor UE!PSD va continua aplicarea programului de guvernare pentru a consolida cresterea economiei nationale, in beneficiul romanilor si al intregii tari", subliniaza PSD.Si fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, se lauda pe pagina de Facebook cu PIB-ul Romaniei, care l-a depasit pe cel al Portugaliei, al Greciei si, spune ea, il va depasi si pe cel al Cehiei.Partidul Social Democrat precizeaza ca, in 2018, PIB-ul Portugaliei a fost de 201,5 miliarde euro, al Greciei 184,7 miliarde de euro, iar cel al Romaniei de 202 miliarde euro.Totusi, social democratii nu spun un lucru foarte important. Si anume ca populatia Romaniei este aproape dubla fata de populatia Portugaliei, precum si fata de cea a Greciei.Tara noastra are 19,64 milioane de locuitori, in timp ce Portugalia are 10,31 milioane locuitori, iar Grecia 10,77 milioane de locuitori.Astfel, PIB-ul pe cap de locuitor in Romania este de 10.285 de euro, in Portugalia 19.544 euro, iar in Grecia 17.149 euro.In concluzie, bunastarea generala a tarii si a romanilor, cu care se mandreste PSD, este de fapt mult sub cea a celor din Portugalia si Grecia.I.O.