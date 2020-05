Comisia Europeana: Scaderea economica a Romaniei va fi de 6% in 2020: E un soc fara precedent de la Marea Depresiune

Zona euro, picaj de 7,7%

Relaxarea nu va aduce automat redresarea economica

Somajul se va accentua

Se adancesc deficitele

Raportul arata insa ca o pandemie mai severa si mai indelungata decat se preconizeaza in prezent ar putea duce la o scadere a PIB in statele membre mult mai mare decat cea estimata in scenariul de referinta pe care se bazeaza actualele previziuni."Pandemia de coronavirus reprezinta un soc major pentru economii, in UE si la nivel mondial, cu consecinte foarte grave din punct de vedere socioeconomic.In ciuda raspunsului politic rapid si amplu, atat la nivelul UE, cat si la nivel national, economia UE va cunoaste anul acesta o recesiune de proportii istorice.Potrivit previziunilor economice din primavara anului 2020, in Romania, PIB va scadea cu 6% in 2020, urmand sa creasca cu 4,2% in anul 2021", arata un comunicat emis de CE.va atinge valoarea de 2,5% in cursul anului 2020, fiind urmata de un procent de 3,1% in 2021, in timp ceva ajunge la 6,5% in 2020 si la 5,4% in 2021.Economia zonei euro va inregistra o contractie record de 7,7%, urmand ca in 2021 sa cunoasca o crestere de 6,3%, in timp ce economia Uniunii Europene (UE) va scadea cu 7,4% in 2020, dar va creste cu aproximativ 6% in 2021.Previziunile in materie de crestere pentru UE si zona euro au fost revizuite in sens negativ cu aproximativ noua puncte procentuale fata de cele din toamna anului 2019."Socul resimtit de economia UE este simetric prin faptul ca pandemia a lovit toate statele membre, insa atat scaderea productiei in 2020, cat si capacitatea de redresare in 2021 urmeaza sa varieze considerabil de la o tara la alta.Redresarea economica a fiecarui stat membru va depinde nu numai de evolutia pandemiei in tara respectiva, ci si de structura economiei si de capacitatea de reactie prin politici des stabilizare", arata previziunile CE.Avand in vedere interdependenta economiilor din UE, dinamica redresarii din fiecare stat membru va afecta in acelasi timp si capacitatea de redresare a altor state membre."In aceasta etapa, nu putem decat sa masuram cu aproximatie amploarea si gravitatea socului provocat de coronavirus asupra economiilor noastre. Consecintele imediate vor fi mult mai grave pentru economia mondiala decat cele ale crizei financiare, insa amploarea impactului va depinde de evolutia pandemiei, de capacitatea noastra de a relansa activitatea economica in conditii de siguranta si de a ne reveni ulterior.. UE si statele membre au convenit deja asupra unor masuri extraordinare pentru atenuarea impactului.Redresarea noastra colectiva va depinde de mentinerea unor reactii ferme si coordonate la nivelul UE si la nivel national. Impreuna suntem mai puternici", spune Valdis Dombrovskis, vicepresedinte executiv pentru o economie in serviciul cetatenilor.. Atat amploarea recesiunii, cat si capacitatea de redresare vor fi inegale, conditionate de rapiditatea cu care pot fi ridicate masurile de izolare, de importanta unor servicii precum turismul in fiecare economie si de resursele financiare ale fiecarei tari.Aceste diferente constituie o amenintare pentru piata unica si pentru zona euro, insa ele pot fi atenuate prin actiuni comune si decisive la nivel european. Trebuie sa facem toate eforturile pentru a infrunta aceasta provocare", spune Paolo Gentiloni, comisarul european pentru Economie.Relaxarea progresiva a masurilor de izolare care se anunta ar trebui sa pregateasca terenul pentru redresare. Cu toate acestea, nu se asteapta o recuperare in urma pierderilor suferite anul acesta de economia UE inainte de sfarsitul anului 2021. Investitiile vor ramane modeste, iar piata fortei de munca nu se va redresa in totalitate."Mentinerea unor masuri de politica eficace la nivelul UE si la nivel national ca raspuns la criza va fi cruciala pentru limitarea daunelor economice si pentru facilitarea unei redresari rapide si robuste, astfel incat economiile sa poata reveni pe traiectoria unei cresteri sustenabile si favorabile incluziunii", arata reprezentantii CE.Se preconizeaza ca, desi masurile adoptate ar trebui sa limiteze cresterea acestuia."Cu toate ca sistemele de somaj partial, subventiile salariale si sprijinul acordat intreprinderilor ar trebui sa contribuie la limitarea pierderilor de locuri de munca, pandemia de coronavirus va avea consecinte grave asupra pietei fortei de munca", mai spun ei.In zona euro, rata somajului va creste de la 7,5% in 2019 la 9,6% in 2020. In UE, se estimeaza ca rata somajului va creste de la 6,7% in 2019 la 9% in 2020 si apoi va scadea la aproximativ 8% in 2021."Unele state membre vor inregistra cresteri mai semnificative ale somajului decat altele. Cele cu o proportie ridicata a lucratorilor cu contracte pe termen scurt si cele in care o mare parte a fortei de munca depinde de turism sunt deosebit de vulnerabile. Tinerii care intra pe piata fortei de munca in acest moment vor avea la randul lor dificultati in a-si asigura un prim loc de munca", releva prognozele CE.Se preconizeaza ca, in acest an,, care, impreuna, ar trebui sa compenseze din plin cresterile izolate ale preturilor determinate de perturbarile aprovizionarii in contextul pandemiei.In zona euro, inflatia, masurata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC), este in prezent estimata la 0,2 % in 2020 si la 1,1% in 2021. In UE, inflatia se va situa, conform previziunilor, la 0,6% in 2020 si la 1,3% in 2021.Masurile decisive aplicate vor determina cresterea deficitelor si a datoriei publice.Statele membre au reactionat decisiv prin masuri bugetare de limitare a pagubelor economice provocate de pandemie. "Stabilizatorii automati", printre care se numara platile aferente prestatiilor de securitate sociala, impreuna cu masurile bugetare discretionare vor determina, dupa cum se pare, cresterea cheltuielilor.Se preconizeaza ca deficitul public agregat al zonei euro si al UE va creste de la doar 0,6 % din PIB in 2019 la aproximativ 8,4% in 2020, dupa care va scadea din nou la aproximativ 3,4% in 2021.Ponderea datoriei publice in PIB va creste la randul sau.In zona euro, se estimeaza ca va urca de la 86% in 2019 la 102,7% in 2020 si apoi va scadea la 98,7% in 2021. In UE, se preconizeaza ca rata datoriei va creste de la 79,4% in 2019 la circa 95% in acest an, dupa care va scadea la 92% anul viitor."Previziunile de primavara sunt marcate de un grad de incertitudine mai mare decat de obicei. Ele se bazeaza pe un set de ipoteze cu privire la evolutia pandemiei de coronavirus si la masurile de izolare aferente. Scenariul de referinta porneste de la premisa ca, incepand din luna mai, aceste masuri vor fi treptat relaxate", arata raportul CE.Riscurile care planeaza asupra acestor previziuni sunt, de asemenea, extrem de mari si se concentreaza pe o evolutie negativa.Amenintarea reintroducerii taxelor vamale in schimburile comerciale dintre UE si Regatul Unit dupa incheierea perioadei de tranzitie ar putea duce, de asemenea, la reducerea cresterii economice, chiar daca intr-o masura mai mica in UE decat in Regatul Unit.