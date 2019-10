Realitate versus prognoze: Am consumat in 8 luni tot ce ne-am planificat pe tot anul

Ziare.

Din compararea cu datele disponibile deja confirmate de INS se poate vedea cum stam "la pauza" pentru cifrele privind PIB-ul si ceva mai spre mijlocul "reprizei a doua" in materie de deficite externe si curs de schimb.Prima observatie si cea mai importanta este(surprinzatoare cresterea pe partea de formare bruta de capital fix), dar fara a produce la nivelul care ne-ar fi permis, chiar si potrivit estimarilor oficiale, sa putem sustine echilibrele din economie.si inca pe o traiectorie de scadere de la inceputul anului in curs. Agricultura a fost si ea aproape de stagnare in prima jumatate a anului, in loc sa avanseze cu cele doua procente prognozate.Sectorul care a crescut dublu fata de estimari (beneficiind, insa, si de rezultatele mai slabe din anii anteriori, care s-au constituit drept baza de raportare) a fost cel de constructii. Cu partea buna ca a sustinut cresterea economica, dar si cu dezavantajul de a masca rezultatele slabe din sectorul manufacturier.Apropo de sectorul manufacturier, trebuie subliniat ca. In loc de 3,5%, adica in apropierea mult mai familiarului indice al preturilor de consum pentru populatie, deflatorul cu care se ajusteaza rezultatul nominal de crestere economica a fost de 6,3 in prima jumatate a anului.In traducere, degeaba vom atinge nivelul de PIB exprimat in lei la preturile curente (sa admitem ca o vom mai face, desi dupa doar 440 miliarde lei in S1 avem nevoie de 591 miliarde lei pe S2) daca va trebui sa-l diminuam cu mult mai mult decat am luat initial in calcul, pentru a face trecerea in termeni reali de crestere economica. Cea care conteaza si ar trebui luata ca reper cand ne aruncam in a acorda cresteri sustenabile de venituri.Citeste mai multe despre Realitatea versus prognozele: situatia la zi a indicatorilor pe 2019 pe Curs de Guvernare