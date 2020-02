Ziare.

Deficitul de 4,6% din PIB pe anul 2019 consemnat de tara noastra a declansat procedura prevazuta de articolul 126 (3) din Tratatul de Functionare al Uniunii Europene.Raportul reaminteste ca Romania a fost plasata sub bratul preventiv al Pactului de stabilitate si crestere (abreviat SGP -in lb. engleaza) inca din primavara anului 2017, dupa ce a inregistrat in 2016 o abatere semnificativa de la deja celebrul MTO (obiectiv pe termen mediu sauin lb. engleza).In lipsa unor masuri care sa readuca parametrii de echilibru financiar-bugetar, s-a ajuns in situatia de a fi nevoiti acum sa venim cu un plan mult mai clar de atenuare a dezechilibrului fiscal, care va fi suspus examinarii la nivel european.Din pacate, estimarile pentru anii 2020 si 2021 difera deocamdata semnificativ intre Bruxelles si Bucuresti, cu observatia ca ecartul se majoreaza pentru anul viitor.In context, ar fi de subliniat ca estimarea CE in privinta cresterii economice a Romaniei este si ea mai retinuta in raport cu datele oferite Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (+3,8% in loc de +4,1% pentru anul in curs si, respectiv, +3,5% fata de +4,2% pentru anul viitor).Important este ca s-a ajuns la concluzia ca "Romania se confrunta cu riscuri ridicate de sustenabilitate fiscala pe termen mediu si lung, generate in principal de deficitele fiscale ridicate si costurile asociate cu imbatranirea" (in original "driven by high fiscal deficits and costs of aging").Citeste mai multe despre Ritmul de indatorare ne duce la 60% din PIB in 2025: profilul Romaniei in Raportul Comisiei pe "deficitul excesiv" pe Curs de Guvernare