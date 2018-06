Seful Consiliului Fiscal: Economia romaneasca are a doua cea mai slaba performanta la nivel european

Ziare.

"Daca ne uitam la ce s-a intamplat in trimestrul I o sa vedem ca a fost o decelerare puternica a cresterii economice. Am avut cifre slabe in industrie fata de trimestrul anterior. Industria a scazut. Vanzarile cu amanuntul au scazut fata de trimestrul anterior. In continuare ca dinamica anuala au o rata destul de buna de crestere. Explicatia majora este legata de deteriorarea sentimentului consumatorului...Dupa ce sentimentul consumatorului se imbunatatise masiv in ultimii ani, pe finalul anului trecut, pe fondul asa zisei revolutii fiscale care a bulversat pe toata lumea, sentimentul consumatorului s-a prabusit de-a dreptul astfel incat apetitul de a mai cheltui s-a mai diminuat si lucrul acesta a fost reflectat si in cifrele economice din primul trimestru. Iar daca ne uitam la scara europeana,S-a vorbit foarte mult ca si economia europeana a incetinit, ceea ce este adevarat, dar", a spus Ionut Dumitru.Acesta a afirmat ca Romania a inregistrat o crestere economica trimestriala zero, iar cea anuala este de peste 4% si este datorata trimestrelor anterioare. Ionut Dumitru a precizat ca avem o crestere economica foarte fragila anul trecut."Cand treci de la 7% la doar 4% in termeni anuali si stagnare in termeni trimestriali cred ca ar trebui sa ne intrebam cat de solida era cresterea economica de anul trecut", a declarat Ionut Dumitru.De asemenea, acesta a mentionat ca, in acelasi timp, cresterea economica din ultima perioada creeaza dezechilibre. Astfel, deficitul comercial creste foarte repede, exporturile cresc, dar importurile cresc mai rapid, iar deficitul de cont curent se deterioreaza."Suntem la 3 si ceva la suta deficit de cont curent. Este adevarat, la scara istorica este un nivel semnificativ mai mic decat am avut inainte de criza, insa la scara europeana, in noua realitate economica internationala, Romania are un deficit de cont curent mare. Daca ne uitam pe cifrele de anul trecut am avut al treilea cel mai mare deficit de cont curent", a spus Ionut Dumitru.Potrivit acestuia, majoritate tarilor europene au surplusuri de cont curent.Datele Institutului National de Statistica, publicate in 15 mai, arata ca produsul intern brut in trimestrul I 2018 s-a mentinut, in termeni reali, la acelasi nivel cu cel inregistrat in trimestrul IV 2017.Pe de alta parte, comparativ cu acelasi trimestru din anul precedent, produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 4% pe seria bruta si cu 4,2% pe seria ajustata sezonier.